Shirin feiert in "Sturm der Liebe" ihre Einstandsparty am Fürstenhof. Bei "Unter uns" folgt eine geheimnisvolle Frau Conor in den sozialen Medien. In "Alles was zählt" hat Chiara Angst, Simones Vertrauen zu verlieren.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Johanna überrascht Thomas mit ihrem Besuch und freut sich für ihn, dass er verliebt ist. Doch bevor Thomas die beiden einander vorstellen kann, geraten die Frauen unbekannterweise aneinander. Gunter und Merle wollen gemeinsam Gunters Interview im TV ansehen. Doch das hat Tony kurzerhand für den Bericht über Merles heldenhafte Rettung aus dem Programm geworfen. Gunter is not amused.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Shirin veranstaltet ihre Einstandsparty genau an dem Abend, an dem Max bei den Sonnbichlers eingeladen ist. Als er nach Hause kommt, muss er feststellen, dass Shirins Party ein Flop war. Majas Vorwürfe haben Cornelius getroffen und lassen ihn einen schwerwiegenden Entschluss fassen: Er überreicht ihr die Akte seiner Gesichts-OP. Damit kann sie Florian die Wahrheit sagen und ihn überzeugen, dass sie nicht lügt. Was wird Maja tun?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt wird kalt erwischt, als Hoffmann ihr Bauprojekt in Ghana stoppt. Ihm wird klar, dass er mitten in einem persönlichen Rachefeldzug steckt. Als Sina von einem Vertrauensmissbrauch Lukes erfährt, führt sie das unweigerlich zu einer schmerzhaften Frage: Hat er doch ihre Pille manipuliert? Als eine geheimnisvolle Frau Conor in den sozialen Medien folgt, versucht Nika, gelassen zu reagieren - allerdings nur mit mäßigem Erfolg.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle widmet sich einer neuen Geschäftsidee. Doch bevor sie die in die Tat umsetzen kann, will sie die Fehde mit Justus und Malu beenden. Chiara erkennt mit einem unguten Gefühl, dass sie einen Fehler begangen hat, den sie wieder ausbügeln muss, um Simones Respekt und Vertrauen nicht zu verlieren. Yannick fragt sich, ob er ein unmoralisches, aber ziemlich einträgliches Angebot annehmen sollte.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat will nicht wahrhaben, dass er nicht nach Kenia reisen kann, um in Lillys Nähe zu sein. Aber so sehr er es dreht und wendet, er muss in Berlin bleiben. Kurz vor Lillys Abflug, erfährt er, dass ihre Ex-Affäre sie auf die Reise begleitet. Als Katrin und Tobias einen gemeinsamen Termin in einem alten Gutshaus wahrnehmen müssen, versucht Katrin, alles so schnell wie möglich abzuwickeln. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter den alten Mauern?