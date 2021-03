In "Sturm der Liebe" stößt Max' Ständchen für Shirin auf taube Ohren. Deniz trifft in "Alles was zählt" auf eine schöne Unbekannte. Später wird Merle in "GZSZ" von einem Angebot überrascht.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta ist wider Willen erneut angetan von Hendriks verborgenen guten Eigenschaften: Er gibt Sara an ihrem Geburtstag spontan frei, er kennt die Geburtstage aller Kollegen auswendig. Mona hadert mit sich, das DENI-Angebot anzunehmen. Als Sara ihr klarmacht, welche Karrierechancen es bietet, entschließt Mona sich dafür. Tatjana fühlt sich hintergangen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Max Shirin mit einem Ständchen überrascht, macht sie ihm klar, dass sie kein Interesse an ihm hat. Max vertraut sich daraufhin Vanessa an und bittet sie um Hilfe: Sie soll ihn coachen, der Mann zu werden, der Shirin beeindrucken kann. Vanessa ist von dieser Idee überhaupt nicht begeistert. Florian kann nicht glauben, dass Erik Maja erpresst haben soll, um an das Wegerecht zu gelangen. Gemeinsam mit Shirin macht er sich deshalb in Eriks Zimmer auf die Suche nach Beweisen und findet schließlich die Postkarte von Cornelius. Ihm wird klar, dass sein Bruder ihn belogen hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambis Hilflosigkeit aufgrund seiner gebrochenen Handgelenke erreicht einen traurigen, von ihm nicht erwarteten Höhepunkt. Er ist zutiefst beschämt, und er zieht eine Konsequenz, die Sina ganz und gar nicht gefällt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Isabelle erfährt, dass ihr Beauty-Unfall vermutlich ein heimtückischer Anschlag auf sie war, kommt für sie nur eine Person in Betracht. Deniz hat Glück im Unglück. Als sein Handy gestohlen wird, macht er die Bekanntschaft mit einer schönen Unbekannten. Richard kann mit Inas kulinarischer Kompetenz zwischen Justus und Simone vermitteln, und anschließend doch noch Simone für die neue Tacla-Kosmetiklinie gewinnen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Merle ist froh, dass Erik sich wieder gefangen hat und sie beim Volleyball anfeuert. Stolz vertraut Erik John an, dass Merle das Beste ist, was ihm passieren konnte. Derweil wird Merle von einem Angebot überrascht. Toni und Nihat durchschauen das schlechte Schauspiel von Sunny und Paul, die sich angeblich den Fuß verknackst haben. Die beiden machen das Beste aus der Situation und wollen gemeinsam als Team beim Matschlauf starten.