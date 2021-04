Das passiert heute in den Soaps

Tatjana und Paul erleben in "Rote Rosen" einen nahen Moment. In "Sturm der Liebe" beschließt André, mit Leentje nach Holland zu gehen. Sina reagiert bei "Unter uns" sauer auf Bambis Liebesgeständnis.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Obwohl sich Tatjana immer wieder versichert, wie glücklich sie mit Thomas ist, läuft im Unterbewusstsein ein anderes Programm. Prompt landet sie wie bei ihrer ersten Begegnung in Pauls Armen und mit dessen Zurückhaltung ist es vorbei. Sara verzweifelt, weil Hannes sich strikt gegen einen Besuch beim Augenarzt wehrt. Hannes verschweigt ihr und Britta, dass es einen ernsthaften Grund dafür gibt, und ist entschlossen, sein Schicksal anzunehmen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

André beschließt, mit Leentje nach Holland zu gehen. Während Michael ihm dafür ehrlich Glück wünscht, schafft es Werner nicht, seinen Bruder ziehen zu lassen. Maja ist froh, dass ihre Liebe zu Florian nicht länger durch Erik belastet wird. Sie spürt aber, dass Florian der vertraute Umgang mit seinem Bruder fehlt, und versucht ihn aufzumuntern. Florian beschließt daraufhin, einen Schritt auf Erik zuzumachen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina reagiert sauer auf Bambis Liebesgeständnis, denn sie befürchtet neue Hahnenkämpfe zwischen ihm und Luke. Doch für wen schlägt Sinas Herz wirklich? Als Benedikt bei HuberBau Kurzarbeit einführt, vertraut Monika sich gefrustet einer Fremden an. Doch die hat ein ganz spezielles Interesse an Interna aus der Firma HuberBau.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara lernt Greta kennen. Als sie mitbekommt, wie gut sie bei allen ankommt, setzt Chiara alles daran, doch früher zurück aufs Eis zu kommen. Yannick will Ina so schnell wie möglich das Geld zurückzahlen. Fieberhaft sucht er nach einer Möglichkeit, an Geld zu kommen. Als Kim erfährt, dass Leonie Gerüchte über sie verbreitet, stellt sie sie zur Rede, doch Leonie zeigt sich davon eher unbeeindruckt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als es bei der Schnitzeljagdplanung für Kate zwischen Philip und John überraschend friedlich verläuft, schöpft Emily Hoffnung, dass die Familie sich annähert. Doch der nächste Streit lässt nicht lange auf sich warten. Das Training für den Crosslauf ist kein Problem für Nihat, der eine jede Übung von Toni spielerisch meistert. Das frustriert Toni zunehmend. Denn sie macht nicht ganz so eine gute Figur. Bis sie auf eine Eiswasserchallenge stößt.