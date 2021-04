Das passiert heute in den Soaps

Rosalie gewinnt in "Sturm der Liebe" die Landratswahl. Easy und Monika begraben in "Unter uns" das Kriegsbeil und bei "GZSZ" geht John einen Schritt auf Philip zu.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gregor fiebert der Besamung seiner Prachtstute entgegen und vernachlässigt seine Pflichten im Hotel. Carla hat einen wichtigen PR-Termin für das "Carlas" an Land gezogen, der von Gregor torpediert wird. Tatjana fühlt sich Thomas sehr nahe, als der eine schwere Zeit aus der Vergangenheit mit ihr teilt. Paul glaubt seine Traumfrau verloren und zieht sich zurück.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph macht die für Rosalie entlastende Originalfassung seines Videos öffentlich und verliert die Landratswahl. Rosalie und Michael feiern ihren Sieg, während Ariane und Erik wegen des Triumphes über Christoph etwas nachlässig sind. André und Leentje nehmen traurig voneinander Abschied, sind aber überzeugt davon, das Richtige zu tun. Werner ist erleichtert, dass sein Bruder am "Fürstenhof" bleibt und spendet ihm Trost.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute flüchtet sich vor dem Familienstreit der Weigels zu Benedikt, denn dort fühlt sie sich wohl. Das zeigt ihr einmal mehr, dass Benedikt der Mann an ihrer Seite sein sollte - auch ganz offiziell. Easy und Monika begraben das Kriegsbeil, bis Easy merkt, dass Monika sein Büdchen-Sortiment kopiert. Robert scheut sich davor, mit Britta klare Regeln für ihr Zusammenleben zu finden. Er muss sich selbst fragen, was er von Britta eigentlich will.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Auch wenn Finn nicht mehr für den Vorstandsvorsitz kandidieren will, ist er fest entschlossen, das Krankenhaus vor Justus' Rache zu beschützen. Er versucht verzweifelt, eine Lösung zu finden. Yannick ist heilfroh, dass er Jörg das Leben retten konnte. Ausgerechnet diese Extremsituation hat in Yannick einen Wunsch geweckt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Vor Tobias will Katrin sich keine Blöße geben, doch kaum allein, fällt ihre Fassade in sich zusammen. Tobias trifft unterdessen eine Entscheidung, die ein Comeback mit Katrin in weite Ferne rücken lässt. John und Philip haben Kates Geburtstag gründlich verdorben. Als auch noch Tuner John wütend zur Rede stellt, springt John schließlich über seinen Schatten und sucht Philip auf: Wenn es ihm mit Patrizia ernst ist, dann hat er seinen Segen.