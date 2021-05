In "Sturm der Liebe" rettet Erik Ariane, als diese im Wald zusammenbricht. Bei "Alles was zählt" dauert Christophs OP länger als erwartet. Später gerät Nina bei "GZSZ" in den Fokus der Polizei.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta durchschaut, dass Hendrik den Vorschlag einer "Doppelspitze" nur gemacht hat, weil er fürchtet zu verlieren. Als Sara ihm steckt, dass er bei der Wahl doch vorne liegt, findet Hendrik die Doppelspitze urplötzlich nicht mehr interessant. Gerade als Thomas wieder einen freundschaftlichen Schritt auf Mona zugeht, taucht Paul auf. Thomas unterstellt Johanna und Mona wütend, das Treffen eingefädelt zu haben.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Erik Ariane gerettet hat, erkundigt er sich bei Michael nach ihrem Krankheitsbild, erhält aber nur allgemeine Informationen. Wieder bei Ariane, will diese Erik erneut wegstoßen, doch dann schlägt ihre Verzweiflung in Leidenschaft um. Florian erfährt, dass Maja jetzt beruflich durchstartet. Da er Angst hat, sie könnte sich übernehmen, spricht er sie darauf an. Maja ist davon wenig begeistert und verlangt, dass er sich aus ihrem Leben heraushalten soll.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Matteo will Julius nicht vor den Kopf stoßen und nimmt ihn zu einem Treffen mit seiner Clique mit. Die nett gemeinte Freundschaftsgeste geht jedoch nach hinten los, und Julius blamiert seinen älteren Freund.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Christoph operiert wird, ist das Warten für Vanessa unerträglich, vor allem weil es länger dauert als erwartet. Gibt es etwa ein Problem? Ina und Kai feiern einen Erfolg mit ihrem Livestream und beschließen, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen. Marian warnt Ina jedoch vor Kai. Greta nutzt den Vorteil, mit Moritz zusammenzuwohnen, um ihn für ihr Training in Beschlag zu nehmen und ihn weiter auf ihre Seite zu ziehen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Nina in den Fokus der Polizei gerät, weigert sie sich, Flick mit einer Falschaussage weiter zu schützen. Doch Katrin und Gerner führen ihr vor Augen, dass sie mit der Wahrheit auch sich selbst und W&L schadet. Als Michis Ex-Freundin in Berlin aufschlägt, will Maren helfen. Doch als sie mitbekommt, dass Moni berechnend an Michi dranbleiben will, will sie ihn beschützen und behauptet kurzerhand, Michi und sie seien ein Paar.