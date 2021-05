Bei "Sturm der Liebe" sorgt sich Max um Vanessas Gesundheit. Eva lässt sich in "Unter uns" zu einer folgenreichen Rache an Till hinreißen. Bei "Alles was zählt" will Malu nicht glauben, dass Bastians Anschuldigungen stimmen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelies Trauer über Torbens Tod flammt wieder auf, sie entsorgt alle Mal-Utensilien und macht Tristan eine schroffe Ansage. Als sie ihn dennoch verführen will, durchschaut Tristan, dass Amelie damit nur ihre tiefsitzende Trauer narkotisieren will. Johanna gelingt es, sich dem Online-Therapeuten gegenüber als Merle auszugeben. Thomas, der nichts davon weiß, sorgt versehentlich dafür, dass Johannas Maskerade auffliegt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Max ist sprachlos, als er erfährt, dass Vanessa an der Deutschen Fechtmeisterschaft teilnehmen will, und appelliert an ihre Vernunft. Da sie Georg vertraut und glaubt, dass Max nur eifersüchtig ist, lässt sie sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen. Ariane wird im letzten Moment vor den Flammen gerettet. Zurück aus dem Krankenhaus ist sie betroffen darüber, wie wenig Zeit ihr noch bleibt. Sie beschließt daher, diese gemeinsam mit Erik in vollen Zügen zu genießen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva gerät in der Kanzlei mit Tobias aneinander und kündigt. In ihrem Frust betrinkt sie sich und lässt sich zu einer fatalen Rache an Till hinreißen. Als Monika Jakob bei einer Ermittlung hilft, schürt sie Utes Verdacht, dass die beiden eine Affäre haben. Dieser Gedanke gefällt Benedikt überhaupt nicht. Nika stellt perplex fest, dass es sich bei ihrem Verfolger um ihren neuen Bewährungshelfer handelt, der sich zudem als harter Hund entpuppt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Malu will nicht glauben, dass Bastians Anschuldigungen stimmen. Als sie Justus damit konfrontiert, weist der jede Schuld weit von sich. Marie wundert sich, dass Deniz Leyla eine Eisstunde sponsert und hat dafür kein Verständnis. Bis sie Leyla auf dem Eis sieht. Der verliebte Marian ist ratlos, was Danielas Verhalten angeht. Hilfe kommt von unerwarteter Seite.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura nutzt eine Chance, sich Zugang zu Felix' Leben zu verschaffen. Sie schleicht sich in seine Wohnung und bringt eine Kamera an. Doch als sie sich von ihren Emotionen mitreißen lässt, wird sie erwischt ... In einem Paket von Merle wartet eine schmerzhafte Überraschung. Geschockt glaubt Jonas, dass er von einer Brasilianischen Spinne gebissen wurde, die sich daraufhin in Emilys Laden versteckt. Während Jonas im Krankenhaus ist, greift Emily an.