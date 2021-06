Britta eröffnet in "Unter uns" den Wahlkampf um den Betriebsratsvorsitz. In "Alles was zählt" bricht Isabelle unter der Last ihrer Lügen zusammen. Bei "GZSZ" sucht Felix die Versöhnung mit Nazan.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta fühlt sich erneut von Robert unterschätzt. Sie eröffnet den Wahlkampf um den Betriebsratsvorsitz - auf ihre ganz spezielle Weise. Unter dem Eindruck ihres Geburtstagstraums versucht Eva, auf ihre Mitmenschen zuzugehen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Um nicht aufzufliegen, ist Isabelle gezwungen, alle um sich herum hinters Licht zu führen. Selbst ihre Tochter muss sie belügen. Lucie ist davon überzeugt, dass Amari hinter den illegalen Tierfallen steckt. Sie will ihr das Handwerk legen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina entschuldigt sich bei Yvonne und beschließt, nach vorne zu sehen. Sie frischt alte Kontakte auf, muss aber schnell erkennen, dass die Branche ihr skeptisch gegenübersteht. In Nina wächst die Wut. Während Felix und Nazan unter ihrem Zerwürfnis leiden, erfährt Laura von dem Streit und schöpft Hoffnung. Als sie am nächsten Tag auf Felix trifft, versucht sie, sich ihm weiter anzunähern. Doch Felix will sich mit Nazan versöhnen.