14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie ist entschlossen, den Hacker auf frischer Tat zu ertappen. Und tatsächlich identifiziert sie ihn - es ist Gregor. Sie fühlt sich ausgelaugt, als sie parallel auch noch Abschied von Tristan nehmen muss, der in seiner Bar auf Ibiza gebraucht wird. Jens ist glücklich, als Mona sich ihm zuliebe auf eine romantische Märchenhochzeit einlässt. Sogar beide Töchter willigen ein, Brautjungfer zu werden. Der richtige Ort für die Hochzeit ist da schon schwieriger aufzutreiben.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erst als Christoph sich wieder etwas beruhigt hat, lässt er sich von Selina die ganze Geschichte über Cornelius erzählen und sucht diesen daraufhin auf. Er verlangt von ihm, die Finger von Selina zu lassen. Weil Rosalies Terminkalender voll ist, vertritt Michael sie bei der Eröffnung einer neuen Molkerei in Krauting. Doch kurz darauf wird ihr vorgeworfen, Bichlheim zu bevorzugen, da sie dort kürzlich persönlich zu einer Eröffnungsfeier erschienen ist. Rosalie muss schleunigst handeln.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien beobachtet besorgt Evas Umgang mit Alkohol. Als sie sich damit Tobias anvertraut, zieht das ungeahnte Kreise. Nika fühlt sich im Frust nach ihrer verpatzten Prüfung von Conor nicht verstanden und es kommt zu einem tiefgehenden Streit. In ihrer Angst um Jakob hat Monika ihre Gefühle nicht im Griff. Bevor er merkt, dass sie in ihn verliebt ist, verordnet sie sich eine Auszeit.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Obwohl Greta den Siegerland-Cup gewonnen hat, steht Chiara im Mittelpunkt und wird gefeiert. Das erträgt Greta nicht. Ina will endlich ihren Traum vom eigenen Restaurant verwirklichen. Doch plötzlich steht sie vor einem Problem.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni hat nicht aufgegeben und ergreift eine Gelegenheit, um sich den Ort von Falcks angeblichem Selbstmord noch einmal anzusehen. Dass Erik durch einen Zufall in ihre Ermittlungen hineingezogen wird, erweist sich als Glücksfall. Die einzige Idee, die Nihat noch hat, ist ein Privatdetektiv. Der Haken: die horrenden Kosten. Um an Geld zu kommen, liest Nihat sich in einem Crashkurs Trading Skills an, um ins Aktiengeschäft einzusteigen.