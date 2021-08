Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nachdem Lilly, Joe und Sam über Johanna von der Trennung ihrer Eltern erfahren haben, sind sie am Boden zerstört. Zwischen Hendrik und Britta ist nach wie vor die Sehnsucht zu spüren, aber es steht zu viel zwischen ihnen. Inges Unfallgegner ist Amelie, die sich aber keiner Schuld bewusst ist. Im Gegenteil - sie erwartet, dass Inge für den Schaden an ihrem Auto aufkommt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Um sich von seinem Liebeskummer abzulenken, flirtet Erik an der Bar mit Rosalie. Diese geht sogar etwas darauf ein, weil sie ihm insgeheim Versicherungen verkaufen will. Doch dann taucht plötzlich Michael auf und ihm gefällt gar nicht, was er sieht. Vanessa versteckt den verpackten Schwangerschaftstest vor Max. Als dieser auch noch anfängt, Pläne für eine Weltreise zu schmieden, ist sie noch mehr verunsichert.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta wurmt, dass Robert nicht eifersüchtig ist. Sie will herausfinden, wer ihr geheimer Verehrer ist, und heftet sich an seine Spur. Lukes schlimmste Befürchtungen werden wahr, als Sina ihm von Sport abrät. Doch er will nicht aufgeben.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Malu beschleicht eine ungute Ahnung, als sie mitbekommt, dass Bastian vorerst bei Justus unterkommt. Lucie und Mo geraten über Lucies Hilfe für Ina in einen Streit. Beide fühlen sich von dem jeweils anderen unverstanden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nachdem Tuner und Laura einen der Schläger ermittelt haben, sind sie überzeugt, dass jetzt die Gerechtigkeit siegt. Doch Moritz ist überfordert und kann sich nicht zu einer Anzeige durchringen. In einem Akt der Hilflosigkeit sucht er den Schläger auf. Als Felix glaubt, seinen Machtkampf gegen Philip gewonnen zu haben, wird er von John eines Besseren belehrt. Um seinen Trauzeugen nicht zu verlieren, muss Felix sich die Hände schmutzig machen.