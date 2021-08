Das passiert heute in den Soaps

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nach Florians Liebesgeständnis geht Maja auf Abstand. Doch am nächsten Morgen sucht er das Gespräch mit ihr und macht deutlich, dass er glaube, auch sie empfinde noch etwas für ihn. Daraufhin klärt Maja Hannes offen über die Vorkommnisse auf. Als Maja Hannes wenig später im Streit mit Florian antrifft, verliert sie die Beherrschung. Ariane kommt von ihrer Reise zum Grab ihrer Mutter zurück und trifft im Hotel auf Christoph. Dieser kann nicht widerstehen und provoziert sie.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Die Supermarktkette will das Weigel-Brot mit Konservierungsstoffen versetzen. Weil sie sich beim besten Willen nicht einigen können, stellt Chris seinen Bruder Till vor vollendete Tatsachen. Conor nimmt die Schuld für die Drogen auf sich. Doch Nika hat eine dunkle Ahnung, wem sie den Drogenfund wirklich zu verdanken hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus ist entschlossen, Richard die geforderten zwei Millionen zu verschaffen und nimmt Bastians ungeahnt riskanten Vorschlag an. Kim und Ben spüren, wie sehr sie Vanessa und Christoph vermissen werden, zumal beiden klar wird, was für ein toller Freund Christoph ist. Isabelle lässt die Erinnerung an die schönen Augen nicht los, die sie vor ihrer Ohnmacht zuletzt gesehen hat. Sie muss wissen, wer dahinter steckt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Nihat Lilly ermutigt, wieder nach vorne zu sehen, leidet Jonas, weil Lilly momentan nichts mit ihm zu tun haben will. In seiner Hilflosigkeit sucht er nach Möglichkeiten, seinen Fauxpas wiedergutzumachen. Als Philip Sunny von einem missglückten Online-Date erzählt, da die Dame auf ihrem Profil falsche Fotos hatte, fühlt sich Sunny an die Situation mit Johanna erinnert. Umso mehr weiß sie, dass Dating im wahren Leben umso wertvoller ist.