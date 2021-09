14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Bestürzt erfährt Britta, dass Carlas Mord-Anschuldigungen gegen Amelie ins Netz geladen wurden. Britta wird von Amelie aufgefordert, sie in einem Interview zu entlasten. Dabei wird Britta von dem Journalisten so unter Druck gesetzt, dass sie erklärt, Carla habe aufgrund ihrer psychischen Labilität Amelie falsch beschuldigt. Tatjana zieht die Konsequenz aus Andreas' erneuten Lügen, muss aber miterleben, wie Sascha unter dem Verlust des Vaters leidet. Endlich öffnet sie sich Mona und gesteht verzweifelt, alles falsch gemacht zu haben.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maja hilft Gerry beim Einpacken eines Geschenks für Eriks Überraschungsparty. Dabei findet sie zufällig Florians "Bucket List" und sieht, was er sich insgeheim wünscht. Auf der Feier verschweigt Maja ihm, was sie gesehen hat, kann aber trotzdem unbeschwert mit ihm umgehen. Doch als sie Florian nach Hause begleitet, spüren beide ihre gemeinsame Verbindung. Robert bemerkt zwar sofort, dass er mit seinen Worten zu weit gegangen ist, doch Lia geht auf Abstand.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo sorgt sich um Easy, der sich seit Tagen nicht gemeldet hat. Als er sich mit der Botschaft in Marokko in Verbindung setzt, erhält er eine schockierende Nachricht. Weil Sina bedauert, keine Flitterwochen gehabt zu haben, will Bambi ihr eine Freude machen. Doch Tobias stellt sich quer. Britta schwebt nach dem Sex verliebt auf Wolke 7. Doch der Aufprall ist hart, als sie hört, wie Robert darüber denkt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone macht Richard unumwunden klar, dass seine Gesundheit vorgeht und er in Reha fahren muss. Doch im Zentrum fehlt eine Vertretung. Als Ben und Kim ein Schaukelpferd finden, merken sie, dass Nils ein eigenes Zimmer braucht. Sie wagen den nächsten Schritt. Daniela beweist Marian, dass Leyla bei ihr in guten Händen ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik ist fassungslos, dass Marcel ihn erpressen will. Nachdem er sich beruhigt hat, beschließt er, noch mal in Ruhe mit seinem alten Knastkumpel zu reden. Doch der bleibt dabei und macht deutlich klar, dass er es ernst meint. Katrin setzt es zu, dass sie nichts für Johanna tun kann. Als Johanna am nächsten Morgen auch noch spurlos verschwunden ist, geht sie vom Schlimmsten aus und weiht in ihrer Sorge nun doch Gerner ein.