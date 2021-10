14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Rudis Helmkamera hat den spontanen Kuss von Britta und Hendrik gefilmt und er schickt beiden das kleine Video. Britta und Hendrik wird berührt klar, dass sie - trotz ihrer Streitereien in der Vergangenheit - zusammengehören. Ben und Tina entdecken eine Überweisung von 10.000 € auf ihrem Konto. Ellen hat den "Guten Hunger" lukrativ verkauft!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert und Lia fällt es immer schwerer, Abstand zu halten, doch das Ergebnis des Gentests lässt auf sich warten. Daher versuchen die beiden, sich mit einem Ausflug abzulenken. Doch während Werner endlich den Brief mit dem Testergebnis erhält, geraten Robert und Lia erneut in Versuchung. Max will Gerry seine angestrebte Golfkarriere untersagen, weil er nicht glaubt, dass sein Bruder so gut im Golfen ist, wie Erik behauptet. Dennoch will Gerry die Platzreifeprüfung absolvieren und das Turnier gewinnen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ihre Rückkehr treibt Easy und Ringo an ihre emotionalen Grenzen - und weckt bei Ringo einen besonderen Wunsch. Amelie hilft einem Eindringling, im Keller zu übernachten. Als Robert und Sina dahinterkommen, fragen sie sich beunruhigt, um wen es sich handelt. Nachdem Nika Zeugin von Pacos One-Night-Stand wurde, ist die Situation verfahrener denn je. Doch die Schlüsse, die sie daraus ziehen, könnten unterschiedlicher nicht sein ...

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Malu ist Kim dankbar, als die ihr hilft, ein Versprechen einzulösen. Als Malu neuen Mut fasst, erreicht sie eine erschütternde Nachricht. Ina hofft auf ein Liebes-Comeback mit Chiara. Doch Chiara stellt fest, dass ihr Herz Moritz gehört.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Kate verschanzt sich in ihrem Zimmer, weil sie Paul vermisst. Tuner schafft es, Kate rauszulocken und von ihren Sorgen abzulenken. Die Männer-WG verwandelt sich in ein Kinderparadies, und Tuner genießt die Zeit mit seiner Tochter. Nina ist zurück und freut sich, endlich Luis wiederzusehen. Die Idylle ist aber schlagartig dahin, als Moritz ihr am nächsten Tag schuldbewusst erklärt, dass er für Luis' Verletzung verantwortlich ist.