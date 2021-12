14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik gerät mit Annemarie aneinander: Als er versucht, die Betreuung der Kinder für seine Zeit in London zu klären, stellt er fest, dass er Annemaries Konzert-Tournee übersehen hat. Als sie von ihm eine sofortige Lösung fordert, bekommt er Panik seine Studie zu verlieren. Carla verwirrt die Rückkehr von Philip, doch sie lässt sich abermals auf einen heißen Flirt mit ihm ein. Als Britta herausfindet, dass Philips Ehefrau Isabelle ihn wegen Untreue vor die Tür gesetzt hat, macht sie ihrem Bruder eine Ansage.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Gerry ist sehr enttäuscht, als Shirin ihm gesteht, dass sie sich in Henning verliebt hat. Er vertraut sich in seinem Kummer Erik an, der beschließt, Gerry aufzubauen, indem er ihn zu einem Männerabend einlädt. Constanzes Chef Thomas Heilmeier checkt am "Fürstenhof" ein. Da dieser ihr eine Partnerschaft in seiner Kanzlei in Aussicht stellt, bemüht Constanze sich, einen besonders guten Eindruck bei ihm zu hinterlassen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina und Bambi schaffen es, Britta den Diamanten wieder abzunehmen, doch dann sind plötzlich alle Steine weg. Das müssen sie nun Monika und Corinna erklären. Paco kann gerade noch verhindern, in flagranti mit Nika erwischt zu werden. Überfordert lenkt er Leni ab und weckt so einen Verdacht in ihr. Ute möchte Benedikt helfen, da es ihm nicht leicht fällt, seinen Alltag wieder zu bewältigen. Doch Benedikt lässt sie nicht an sich heran.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Daniela und Richard organisieren heimlich eine Traumhochzeit für Kim und Ben. Yannick versteht nicht, wieso Isabelle Henning ein Zimmer vermietet. Will sie ihn provozieren? Was läuft da eigentlich genau zwischen den beiden? Derweil hat sich Finn Justus anvertraut und will auch vor Malu keine Geheimnisse haben. Doch dann kommt es ganz anders.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Gerner einen ersten Investor für YvoMed auftreibt, kann Yvonne nicht anders, als Hoffnung zuzulassen, dass ihr Traum wahr wird. Doch wie wird Gerners Gerichtstermin ausgehen? Tobias befreit Maren und sich aus dem Lager. Trotzdem ist es Tobias unangenehm, vor Maren die Fassung verloren zu haben. Als Maren mitkriegt, dass Tobias Katrin gegenüber, die Ereignisse als lustige Anekdote abtut, verspricht sie ihm, es für sich zu behalten.