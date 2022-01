14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anke gerät wegen ihrer harschen Ansage an Katrin in Streit mit Dörte und Florian. Danach fühlt sie sich von allen im Stich gelassen, ist aber soweit, sich bei Katrin zu entschuldigen. Das passiert jedoch so halbherzig, dass ein erneuter Streit zwischen den Frauen hochkocht. Britta wird immer misstrauischer, was Amelies Finanzen betrifft. Die verheddert sich in unsinnigen Erklärungen für ihr seltsames Verhalten, so dass auch Carla sich wundert.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Max, Hildegard und Gerry verfolgen im Internet Vanessas Kampf bei der Deutschen Fechtmeisterschaft, allerdings scheidet sie bereits vor der Endrunde aus. Um Vanessa aufzuheitern, bereitet Max ihr zu Hause einen kleinen Empfang vor. Shirin ist glücklich: Sie hat sich auf der Gala nicht blamiert und auch Henning ist ganz bezaubert von ihr. Zudem ist sie erleichtert, dass der weibliche Gast nicht gemerkt hat, dass sie den Ball in ihrem Kleid besucht hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Aufgrund des gegenseitigen Misstrauens lässt Ringo den Deal mit Benedikt impulsiv platzen. Keine gute Idee, wie Ringo alsbald zu spüren bekommt. Chris und Corinna hadern, was sie mit dem Brief tun sollen. Denn eines steht fest: Wenn Matteo ihn liest, wird sich vieles ändern. Vivien ist bestens auf ihre Prüfung vorbereitet, aber dennoch nervös. Als Sina ihrer Freundin helfen will, begreift Vivien, dass sie einen Fehler gemacht hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn fühlt sich von dem sich offen über Malus Baby freuenden Justus bedrängt und beschließt, dass er und Malu Abstand zu seinem Bruder Justus brauchen. Leyla hat dank Nathalie doch noch Gelegenheit, für die Klausur zu lernen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren muss zu ihrer Mutter und beauftragt Katrin mit den Vorbereitungen für Emmas Rückkehr. Dabei geht ihr Tobias zur Hand, dessen Kompetenzen jedoch nicht bei Kinderspielzeug liegen. Alles läuft den Umständen entsprechend gut, bis Emma in Gefahr gerät. Paul und Tuner reißen sich zusammen und gehen einen Schritt aufeinander zu, denn für beide Väter zählt nur, dass Kate glücklich ist. Doch zufrieden ist Tuner mit der ganzen Situation nicht.