17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta will Robert zuliebe allen gestehen, dass sie ihre Schwangerschaft nur erfunden hat. Ihre Beichte geht nach hinten los. Eva will die Frau, die ihre Zulassung blockiert, damit konfrontieren. Ute will dafür sorgen, dass Eva nicht den Kopf verliert, verliert ihn aber selbst. Till erkennt betroffen, wie verzweifelt Zoé wegen ihrer Krankheit ist. Auch Sina will helfen und findet irritierende Details in Zoés Krankheitsgeschichte.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian und Justus sollen gemeinsam eine wichtige Präsentation erstellen. Doch dann kommen Richard ernste Zweifel, ob das eine gute Idee war. Leyla besteht die Klausur mit Bravour und erhält deswegen von Finn ein spannendes Angebot.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Kian ist Nazan für ihren Beistand dankbar. Trotzdem lässt er keinen Zweifel daran, dass das nichts an seiner Meinung ändert. Für Nazan steht jedoch fest, dass sie Kian nicht so schnell aufgeben kann und will. Während Nina sich über die absurde Situation amüsiert, zieht Luis die falschen Schlüsse. Er glaubt, seine Mutter hätte sich so verhalten, weil sie doch noch stärker an der Trennung von Leon zu knabbern hat, als sie zugeben will.