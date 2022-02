14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Florian bietet Katrin seine Hilfe an, als sie sich die alte Kutsche für ihr Tourismusbüro ansehen will. Katrin zögert, weil sie zu viel Nähe zu Florian fürchtet. Obwohl die Sehnsucht groß ist, stehen sie sich Katrin und Florian selbst im Weg. Können sie das durchhalten? Amelie ist weiter unter Druck, weil ihr die finanziellen Mittel fehlen. Sie legt sich mit Anke an und inseriert in ihrer Not sogar ihre eigene Wohnung.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Auf Arianes Bitte hin hält Robert ihre Schwangerschaft zwar geheim, doch Lia begreift instinktiv, was Sache ist, und konfrontiert Robert mit ihrer Vermutung. Robert ist überfordert und will sich Lia entziehen, doch diese bleibt hartnäckig. Der neue Nachbar der Sonnbichlers beschwert sich, weil Laub von ihrem Baum auf seinen Weg fällt und Äste über den Zaun ragen. Alfons will sich gemeinsam mit Gerry der Angelegenheit annehmen, doch die Arbeit ist bereits erledigt. Kurz darauf erfahren die Sonnbichlers, was dahintersteckt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta leidet unter der Trennung von Robert und der Ablehnung der Schillerallee. Sie startet einen Überraschungsangriff, um wieder geliebt zu werden. Mareike versucht, mit Tills Hilfe zu verhindern, dass Zoe bei der Klassenfahrt eine falsche Medikation zu sich nimmt. Schaffen sie es rechtzeitig? Ausgerechnet nachdem Nika wegen seiner Gefühle auf Abstand gegangen ist, wird Conor ein Musikvertrag angeboten, doch Nika überrascht Conor.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz arrangiert sich mit den Einsparungen in der Eissparte. Allerdings hat er eine Bedingung, mit der Simone nicht gerechnet hatte. Während Finn sich entschließt, mit dem Thema Justus endlich abzuschließen, geht nun Malu Finn aus dem Weg.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne ist als Probandin für Testphase drei zugelassen. Während ihre Familie auf ein Gelingen hofft, unterzieht Yvonne sich aufgeregt der Behandlung. Als Nihat einsieht, dass er mit dem Bürgerbegehren nicht weiterkommt, beschließt er, seiner Kampagne mit einer neuen Marketing-Strategie auf die Sprünge zu helfen. Doch auch dieser Plan zündet nicht richtig, sodass Nihat erneut umdenkt und nackte Tatsachen sprechen lässt.