TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla ist erschüttert, dass Jakob für Britta und Amelie weiterhin tot bleiben will. Sie ist versucht, Britta trotzdem zu erzählen, dass Jakob noch lebt. Gleichzeitig fürchtet sie aber, dass dessen Weigerung, Britta kennenzulernen, für Britta schmerzlich wäre. Tina und Ben planen ihre Hochzeit, eine schöne Hochzeitsreise nach Paris können sie sich jedoch nicht leisten. Lilly will helfen und lässt sich von Amelie einen herzzerreißenden aber nicht ganz ehrlichen Brief für die Wunschbox diktieren.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ariane gelingt es, für sich und Robert einen kurzfristigen Termin für die Trauung zu organisieren. Als sie auf Lia trifft, will sie diese als Roberts Schwester für ein paar Aufgaben einspannen, doch Lia lehnt ab und will weitergehen. Dabei versucht Ariane, sie am Arm festzuhalten und stürzt unglücklich die Treppe herunter. Die Sonnbichlers entschließen sich aus Solidarität gegenüber Lia, nicht auf Roberts und Arianes Hochzeit zu erscheinen. Gerry bekommt Teile ihres Gesprächs mit und schließt betroffen daraus, dass Shirin und Henning heiraten werden.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt ergibt sich in Ringos Erpressung, aber zu seinen Konditionen. Nach dem Motto "friss oder stirb" bekommen Ringo und Till ein Angebot. Britta hat das Gefühl, dass Robert sie immer wieder abblitzen lässt. Bereut er etwa, dass er ihren Heiratsantrag angenommen hat? Sina ist kurz verunsichert, weil Mareike ihre Kompetenz in Frage stellt. Ihr Bauchgefühl sagt ihr, dass mit Zoes Gesundheitszustand etwas nicht stimmt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Daniela und Ben geraten unvorhergesehen unter Druck. Sie müssen erkennen, dass ihnen Gefahr von einer ganz unerwarteten Seite droht. Als die Steinkamps eine Nachtschicht einlegen, um weitere Einsparmaßnahmen im Zentrum zu überdenken, kommen Jenny und Justus sich näher. Nathalie und Chiara verbringen nach langer Zeit mal wieder einen Freundinnenabend miteinander. Doch dieser endet anders als erwartet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Auch wenn Emily weiß, dass sie Paul verletzt hat, kann sie nicht aus ihrer Haut. Während der seinen Ärger an Tuner ablässt, weiß Emily, dass sie sich entschuldigen muss. Aber Paul hat endgültig genug. Laura ist auf Investorensuche und eckt mit John an. Trotzdem lässt sie sich dazu hinreißen, ihm im Mauerwerk auszuhelfen. Die beiden gönnen sich nach der erledigten Arbeit einen Champagner und finden sich auf einmal am Fuße des Eiffelturms wieder.