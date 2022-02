14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hannes fürchtet noch immer, von Dieben verfolgt zu werden, die es auf das von ihm gefundene Geld abgesehen haben. Da kommt es ihm gelegen, dass David und Franzi ihm helfen wollen, das Geld weiter wohltätig zu verteilen. Doch da wird Hannes tatsächlich von Unbekannten entführt.! Mia ist außer sich, dass sie mit Katrin ausziehen muss. Anke hingegen erkennt, dass sie sich ein Eigentor geschossen hat - suchen Katrin und Florian jetzt doch nur deswegen nach einem gemeinsamen Familiendomizil.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Aus dem Nichts erzählt Ariane Erik, dass sie ihn immer geliebt hat und die Schwangerschaft nur Teil ihres Plans ist, sich über Roberts Anteile an Christoph zu rächen. Als Erik ihr nicht glaubt, setzt sich Ariane vor den anderen Anteilseignern demonstrativ für ihn ein, um ihm ihre bedingungslose Liebe zu beweisen. Gerry verblüfft Paul und Constanze mit einer Liebeserklärung an Josie, die in Wahrheit an Shirin gerichtet ist. Als Josie sich bei ihm bedankt, teilen die beiden ihren Liebeskummer.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Es ist den Weigels nicht vergönnt, mit Rolf und Fiona abzuschließen. Von der Polizei erfahren sie, dass Fiona in der Nähe wohnte. Dies setzt auch David unter Druck. Eva sucht verzweifelt nach einem Weg, Schätzkes Forderung nach einer Nacht mit Conor zu erfüllen. Sie vertraut sich Ute an und wird überrascht. Conor ist tief verletzt, weil Nika ihn so negativ sieht. Er verheimlicht ihr jedoch, dass er seine Musikkarriere hat sausen lassen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian schlägt Carolines Angebot aus, um sie weiter aus der Reserve zu locken. Ausgerechnet Justus stellt sich auf Maximilians Seite. Daniela springt spontan für Ben in der Kneipe ein. Das erste Mal seit längerer Zeit hat sie Spaß und Freude am Leben und denkt nicht die ganze Zeit nur an Marian und die Vergangenheit.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Bei einer lustigen Foto-Aktion stellt sich die alte Leichtigkeit zwischen Luis und Moritz ein, sodass Luis einen Schritt auf Moritz zu macht und sich entschuldigt. Als Moritz die Versöhnung ablehnt, muss Luis sich fragen, warum. Als Maren eine gute Zeit mit Michi verbringt, hofft sie, der erste Schritt Richtung Normalität ist getan. Das hofft auch Katrin.