14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ben ringt mit sich, er will Tina den Seitensprung mit Anke beichten - aber er findet einfach nicht den richtigen Moment. Doch kann er mit einer Lüge in die Ehe starten? Amelie hat sich in den Wahlkampf zurück gekämpft und sieht sich schon als Siegerin der Wahl. Merle hingegen hat vor dem anstehenden Rededuell richtig Bammel. Aber dann, kurz bevor das Duell starten soll, meldet die Presse Amelies Mauscheleien mit WolfPaper im Wahlkampf. Ein ausgewachsener Skandal?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Max' Schulfreund Sven kündigt sich für einen Besuch an, um ihm seinen vier Monate alten Sohn Anton vorzustellen. Als Sven kurzfristig einen Video-Call mit seinem Chef hat, erklären sich Max und Vanessa bereit, währenddessen auf das Baby aufzupassen. Kurz darauf macht Vanessa Max ein folgenschweres Geständnis. Um Christoph in ihre Fänge zu locken, wartet Yvonne mit scheinbar verstauchtem Knöchel am Wegesrand auf ihn. Christoph springt tatsächlich an und Yvonne lässt sich zufrieden zurück zum Hotel tragen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Corinna ist schockiert, da Chris ihr nicht die ganze Wahrheit über seinen Fehltritt gesagt hat. Sie versucht zu verzeihen, doch dann findet sie Chris' Liebesbriefe an Alina. Ringo geht mit harten Bandagen gegen Cecilia vor, um beim Treffen mit dem Stararchitekten dabei zu sein. Es kommt noch ein anderer wichtiger Termin herein. Bambi will sein Brauerei-Equipment opfern, um David den versprochenen Job geben zu können.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Die Steinkamps halten zusammen, um Caroline endlich das Handwerk zu legen - und sind dafür auch bereit, Grenzen zu überschreiten. Isabelle will Kims Auszeit nutzen, um das Prunkwerk wieder zu ihrem zu machen. Ein erstes Event scheint aber unter keinem guten Stern zu stehen. Leyla kann kaum fassen, dass Simone sie zu einem wichtigen Turnier angemeldet hat. Ist sie dem Druck gewachsen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik ist entsetzt, dass Toni innerhalb des eigenen Freundeskreises ermittelt. Auch Toni missfällt das, doch sie muss ihrem Verdacht gegen den gemeinsamen Freund nachgehen. Luis geht wieder auf Distanz. Doch insgeheim merkt er, dass er sich etwas vormacht. Er fühlt sich Miriam gegenüber schäbig, und hält es nicht mehr aus.