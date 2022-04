"Unter uns": Vivien will sich als Tänzerin in den Nachtclub einschleusen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik sieht seine Befürchtung bestätigt: Bei Britta besteht die Gefahr einer Querschnittslähmung. Hendrik will Britta selbst operieren, muss aber einsehen, dass er unter Schock steht. Das Gefühl, nicht helfen zu können, setzt ihm schwer zu. Als Katrin Franzis Entscheidung, für David in Lüneburg zu bleiben, vor Florian rechtfertigen will, kommt es zum Streit. Florian lässt Katrin stehen und kümmert sich lieber mit Anke um das Kita-Problem von Tina und Ben.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Merle freut sich, als sie ein Jobangebot in England erhält, fragt sich aber, was das für sie und Gerry bedeutet, denn sie würden sich dann nur noch am Wochenende sehen. Auf Zureden von Max und Erik freundet sich Gerry schnell mit der Vorstellung einer Wochenendbeziehung an. Um an Andrés Geld zu kommen, täuscht Bettina einen Unfall mit dem geschenkten E-Bike vor und will vor André behaupten, dass ein hoher Sachschaden an einem Auto entstanden ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien will sich als Tänzerin in den Nachtclub einschleusen. Als Monika ihre Tanzkünste und Nerven testet, scheitert Vivien jedoch kläglich. Chris will seine Ehe mit Corinna retten, wird auf dem Weg zu ihr aber von Matteo ausgebremst: Er ist nun bereit, seine leibliche Mutter kennenzulernen. Nika überrascht Paco mit einem romantischen Tag. Sie wird allerdings auch selbst überrascht: Ihre Fans wollen sie zurückhaben.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Yannick und Isabelle haben sich nach ihrem Streit wieder versöhnt. Das stößt Casper sauer auf, der seinen Rivalen unbedingt ausstechen will. Leyla hat alles auf eine Karte gesetzt - und steht nun erst mal ohne alles da. Werden ihre Chefin Simone und Deniz sie in den A-Kader holen? Justus möchte Malu den Krankenhausaufenthalt leichter machen und bereitet ihr eine Überraschung, die sie mehr als nur rührt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nazan erwischt es kalt, als Kian Berlin verlassen will. Verletzt verlangt sie, dass er nicht aufgibt und kämpft. Kian macht ihr klar, dass er keine andere Wahl hat. Für Philip könnte es nicht besser laufen. Sunny und er fiebern ihrer Rückkehr entgegen und er hat Chancen auf den Chefarztposten im Jeremias. Seine Neugier verleitet ihn dazu, eine Kollegin zu umgarnen, um auszuloten, wie es konkret um seine Bewerbung steht.