14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sara und Simon sind sich einig, der Sex hatte nichts zu bedeuten. Aber David wäscht seinem Freund den Kopf - er soll um seine Liebe kämpfen! Also nimmt Simon eine Chance wahr und gesteht Sara, dass er nicht ohne sie leben will. Franzi kommt zur Vernunft und sieht davon ab, weiter Rückenschmerzen vorzutäuschen, nur um nicht zurück aufs Schiff zu müssen. David ist erleichtert und beschließt, Franzi nach Kiel zu bringen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Werner ist entsetzt, als Christoph zusammen mit Ariane gegen die Gehaltserhöhung für das Personal stimmt. Er will endlich von Christoph wissen, was Ariane gegen ihn in der Hand hat. Dadurch gerät Christoph zunehmend unter Druck, Ariane die belastenden Beweise gegen ihn abzunehmen. Da sich die Lage zwischen Belegschaft und Geschäftsführung mehr und mehr zuspitzt, sieht sich Robert gezwungen, Werner zu unterstützen. Lia zeigt sich verständnisvoll und versichert Robert, er soll noch so lange am "Fürstenhof" bleiben, bis das Problem gelöst ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia tröstet sich in ihrem Familienkummer durch Strip-Poker mit Ringo. Die nackten Tatsachen drohen leider, publik zu werden. Zoe darf ihren Vater nicht sehen, da Mareike ihn in der Vergangenheit verleumdet hat. Till tut alles, um Mareike zur Einsicht zu bewegen, die Wahrheit über ihren Ex zuzugeben. Vivien will von Guido kein Geld annehmen. Sie ist baff, als der sie bittet, ein soziales Projekt für ihn aufzuziehen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Alle fragen sich, wie es zu Maximilians Vergiftung kommen konnte. Schnell gerät Justus in Verdacht. Yannick glaubt, dass Daniela von Handwerkern über den Tisch gezogen wird. Als er sich darum kümmern will, macht er eine böse Entdeckung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nicht nur Gerner fragt sich, wie es soweit kommen konnte, auch Yvonne spürt, dass etwas nicht stimmt. Sie appelliert an Gerner, nichts Illegales zu unternehmen. Gerner wird bewusst, dass er einen anderen Weg finden muss. Miriam feiert mit ihrer Clique eine Hausparty. So sehr sie sich bemüht, ihre immer wieder aufsteigende Unsicherheit zu unterdrücken, so wenig kann sie sich gegen das Gefühl erwehren, dass Luis mehr mit Moritz flirtet als mit ihr.