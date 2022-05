"Alles was zählt": Justus setzt alle Hebel in Bewegung, um Jenny noch rechtzeitig aufzuhalten.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Katrin und Leo sind überglücklich, dass Leo aus dem Krankenhaus entlassen wird. Zuhause genießen sie endlich ihre Zweisamkeit. Sie sind überwältigt von ihrer Liebe, bis Leo einen Anruf von Vito erhält, der fragt, wann Leo nach Elba kommt. Leo und Katrin sind ratlos. Franzi erhält nachts einen - wohl versehentlich getätigten - Anruf von David mit Konzertmusik im Hintergrund. Sie forscht nach und findet heraus, dass David nie in der Klink war.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Werner zeigt sich seit Arianes Verhaftung optimistisch und hofft, dass Robert bald zurück an den "Fürstenhof" kommt. Christoph hingegen wird das Gefühl nicht los, dass von Ariane weiterhin eine Gefahr ausgeht und besucht diese im Gefängnis. Josie will Paul vergessen und beschließt, sich von nun an auf sich selbst zu konzentrieren. Ihre Ausbildung steht dabei an oberster Stelle. Doch dann kommt es zu einer Begegnung mit Paul und Josies Vorsätze werden auf die Probe gestellt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nika erkennt sauer, dass Conor nicht mit den Drogen aufgehört hat. Dennoch kann sie nicht ablehnen, als er sie um einen krassen Gefallen bittet. Till will mit Mareike einen letzten, besonderen Tag verbringen, bevor sie in die Klinik muss. Seine Pläne laufen schief - zumindest scheint es so. Eva kann vor Dominic nicht verbergen, dass seine Vergangenheit sie stört. Während sie sich trotzdem nach ihm sehnt, zieht er sich verletzt zurück.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus kann seine Gefühle für Jenny nicht länger leugnen. Doch die will gerade Essen verlassen. Wird Justus Jenny rechtzeitig aufhalten können? Isabelle will Casper eine Falle stellen, um ihm ein Geständnis zu entlocken. Doch Isabelles Plan geht schief und Yannick gerät in Lebensgefahr. Miro verschafft sich mit Lucies Hilfe neue FollowerInnen, um gegen Chiara im Finale eine Chance zu haben. Chiara gefällt das gar nicht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nicht nur Michi fragt sich, ob er Marens Geste als Liebesbeweis werten soll, sondern auch Katrin, deren eigene Beziehung gerade in der Krise steckt, als Tobias von seinem Businesstrip zurückkehrt, ohne dass sie davon wusste. Als Marens Geburtstagsparty ins Wasser zu fallen droht, überredet Michi Tobias zu kommen. Der erscheint tatsächlich, doch es dauert nicht lange und schon kommt der Konflikt zwischen Katrin und Tobias an die Oberfläche.