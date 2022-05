14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Während Simon sich mit seiner neuen Rolle als Vater beschäftigt, bekommt er ein Jobangebot aus der Schweiz. Sara möchte in Norddeutschland bleiben. Was nun? Gunter und Franzi machen sich auf den Weg nach Wismar und finden David in einem Musik-Club. Er ist immer noch in seinem manischen Schub gefangen und lässt die beiden aus dem Club werfen. Aber Franzi und Gunter sind entschlossen, sich nicht wegschicken zu lassen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nach einem Streit zwischen Gerry und Max ist Gerry mehrere Stunden verschwunden und Max hat Angst, dass ihm etwas zugestoßen ist. Nach langer Suche findet er schließlich seinen Bruder unversehrt im Personalraum und ist verärgert, dass er sich umsonst Sorgen gemacht hat. Nach dem Kuss mit Carolin plagt Michael das schlechte Gewissen und er lehnt Rosalies Vorschlag ab, einen gemeinsamen Abend zu dritt zu verbringen. Als Rosalie sich allein mit Carolin trifft, befürchtet Michael, dass die beiden Frauen über den Kuss sprechen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute glaubt, dass Nika kokainabhängig ist. Erst ein ernstes Gespräch mit Paco lässt sie daran zweifeln, ob sie wirklich die Richtige verdächtigt. Vivien und Tobias halten tapfer an ihrer Scheintrennung fest. Mit Erfolg, denn Viviens Vater vertraut ihr eine wichtige Aufgabe an. Till nimmt schweren Herzens Abschied von Mareike, in der Hoffnung, dass ihr nun geholfen werden kann. Aber er hat eine andere Vorstellung von ihrer Zukunft.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus ist überglücklich, dass Jenny und er endlich zueinander gefunden haben. Isabelle ist froh, dass Casper in ihre Falle tappt. Doch ehe die Polizei Casper dingfest machen kann, flüchtet er. Dank Lucies Hilfe gewinnt Miro an Fans und bringt damit Chiara in Bedrängnis. Doch sie kommt auf eine Idee, wie sie seinem Image schaden kann.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin kann nicht fassen, dass Tobias ihre Beziehung in Frage stellt. Ihre leidenschaftliche Diskussion mündet in Sex. Doch das eigentliche Problem ist damit nicht gelöst. Für Katrin ist klar, dass sie Tobias nicht verlieren will. Philip hat Großes für Sunny geplant. Er überlässt dabei nichts dem Zufall und auch Noah soll ihm diesmal nicht in die Parade fahren. Während er vorfreudig auf Sunny wartet, hat das Schicksal andere Pläne mit ihr.