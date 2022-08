14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nicis Surflehrer in Australien hat ein gemeinsames Foto mit ihr und Finn bei Social Media kommentiert - Finn reagiert eifersüchtig. Nici kann ihm versichern: Da lief nichts. Doch Bernd lässt nicht locker und beginnt mit Toms Hilfe, eine Intrige zu spinnen. Anette ist so wütend und verletzt, dass sie Malte eine Ohrfeige verpasst. Sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Doch als es in der Spedition zu einem Notfall kommt, bittet Anette ihn ein letztes Mal um Hilfe. Als die Situation gerettet ist, will Malte gehen. Dabei macht er ihr erneut ein Liebesgeständnis. Und Anette wird schwach.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Tobias Marie mit ihrem Anschlag konfrontiert, erkennt er amüsiert, dass sie andere Motive als bloße Rachegelüste hatte. Chris bringt mit einem Appell Cecilias Pläne durcheinander. Unglücklich hadert sie mit ihrem Schicksal, wobei ihr Ringos Sorglosigkeit übel aufstößt. Britta versucht einer Aussprache mit Robert zu entgehen. Ihr Plan fällt jedoch ins Wasser, und sie muss sich ihren Fehlern stellen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian kann nicht fassen, dass Nathalie Gieses Einladung angenommen hat. Und auch Nathalie muss sich fragen, wie weit sie gehen will. Nachdem Chiara es geschafft hat, ihre Intrige vor Simone und Deniz geheim zu halten, bricht sie am Ende ihrer Kräfte zusammen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Noah seine Enttäuschung tapfer überspielt, tut es Sunny leid, dass sie ihn so vor den Kopf gestoßen hat. Doch zu ihrer Erleichterung zeigt Noah Verständnis und entkrampft die Situation mit einer romantischen Aktion. Auf der Suche nach Emmas Plüschwal bekommt Maren allerhand schicksalshafte Winke mit dem Zaunpfahl, die sie jedoch beharrlich ignoriert. Schließlich nimmt Katrin ihrer Freundin die Entscheidung mit einer großen Geste ab.