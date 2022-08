14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gunter versucht, Birgit für das "Drei Könige" zu gewinnen und Simon fürchtet um seine Position im Hotel. Er gibt vor Charlotte zu, dass er Angst hat seinen Job zu verlieren, ohne Geld im Rücken. Doch Tante Lieselottes Testament gibt neue Hoffnung - die Verstorbene hat Charlotte eine Million Euro vermacht. Dörte würde Gunter gerne auf seine Reise begleiten, doch sie bekommt keinen Urlaub. Während Gunter alleine nach Ecuador fliegt, erreicht Dörte ein neues Jobangebot: Hannes' Verein sucht einen neuen Seelsorger.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina genießt ihre Zeit mit Bambi zu zweit. Als David ihr in ein heikles "Geschenk" vor die Füße legt, geht es für Sina plötzlich um Leben und Tod. Um Antonia zu beeindrucken, verwickelt sich Rufus weiter in seine Lüge und muss sich als Detektiv beweisen - damit stößt er an seine Grenzen. Cecilia kann einem Gespräch mit Ringo nicht länger ausweichen. Als sie ihn über seine Vaterschaft aufklären will, reagiert er jedoch abweisend.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus versucht händeringend das Geld für Giese aufzutreiben, doch ohne Erfolg. Also unterbreitet er Giese ein Angebot. Als Oskar sich von Leyla distanziert, befürchtet diese, dass er sie nicht attraktiv findet. Doch dann erfährt sie, was wirklich hinter dahintersteckt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni kommt zu dem Schluss, dass sie sich die Videobänder von Martins und Ninas Aufeinandertreffen ansehen muss, weil die Ungewissheit sie sonst verrückt macht. Sie besorgt sich das Bildmaterial, um dieses auszuwerten. Während der vierte Hochzeitstag für Paul im Zeichen seiner neuen Familie mit Tom und Gina steht, wird Emily vor allem vor Augen geführt, was sie alles verloren hat.