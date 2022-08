Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Dörte vermittelt Anette einen neuen Fahrer - einen Ex-Häftling. Malte hat direkt Vorurteile und gibt zu, dass seine Erfahrungen mit Petrov ihn geprägt haben. Als der Fahrer auf seiner ersten Fahrt mit Johannas Kommode im Gepäck verschwunden ist, fühlt er sich bestätigt. Amelie bringt Philip dazu, sich an Charlotte ranzumachen, um an ihr Geld zu kommen. Doch es entwickelt sich anders als gedacht - Philip entwickelt Gefühle für Charlotte. Nach einem Ausflug bahnt sich ein erster Kuss an.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael sieht durch die Falschaussage von Frau Fröbel seine Existenz bedroht und spricht darüber mit Henning. Dabei bekommt Michael den Eindruck, dass Henning Frau Fröbel kennt und hofft auf einen Verbündeten gegen die Bewährungshelferin. Henning gesteht ihm schließlich, dass er von Frau Fröbel erpresst wird. Beim Billard-Training kann Josie Erik mit einem Spielzug beeindrucken und streckt Yvonne triumphierend ihre gerollte Zunge heraus. Auf Eriks Nachfrage erklärt Yvonne, dass Josie sie schon immer mit ihrer gerollten Zunge geärgert hat, weil Yvonne das nicht kann. Da das Zungenrollen eine genetisch vererbbare Fähigkeit ist, wird Erik skeptisch.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David spielt mit Pacos Leben und rettet ihn erst im letzten Augenblick. Keiner von beiden ahnt, dass es einen Zeugen der Auseinandersetzung gibt. Zwischen Sina und Bambi kommt es zum Streit, als sie sich nicht vorschreiben lassen will, wie sie Patrick Schneiders Tod verarbeiten soll. Benedikt wird Opfer eines Hackerangriffs. Als sich herausstellt, wer hinter der Attacke steckt, ist die Überraschung riesengroß.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone ist erleichtert, als sich ihr Verhältnis zu Chiara zu verbessern scheint, doch eine andere Baustelle tut sich auf. Nathalie sucht mit Jennys und Isabelles Hilfe nach einem Weg, Gieses Nachstellung zu entkommen. Kurzzeitig scheint Flucht für sie eine gute Option zu sein. Henning ist erleichtert, als sich der Verdacht auf Hautkrebs zerschlägt. Dieser Schreck erfüllt noch unverhofft einen guten Zweck.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly erwischt es kalt, als plötzlich Nihat vor der Tür steht und versichert, wie leid ihm sein unsensibles Verhalten tut. Er wollte ihr nie das Gefühl geben, bei ihm nicht an erster Stelle zu stehen. Lilly ist überfordert. Yvonne kann Lauras Frust etwas runterfahren, genauso wie Erik Johns Enttäuschung. Schließlich gehen John und Laura einen Schritt aufeinander zu, doch dann ergibt ein Wort das andere und schon streiten die beiden wieder.