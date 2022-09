Das passiert heute in den Soaps

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Paco klar wird, was in der Hütte wirklich passiert ist, ist er zutiefst bestürzt. Er will David entlasten, doch Britta hat andere Ideen. Lulu versucht mit allen Mitteln, Benedikts Geschäftspartner von Corinnas Hotel zu überzeugen. Da hilft nur noch echte weigelsche Tradition. Ringo und Easy wollen Cecilia davon überzeugen, ihr Baby zu dritt aufzuziehen. Sie starten einen Probelauf, der das Elternsein hautnah simulieren soll.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während die Freunde alles daransetzen, dass die Hochzeit von Imani und Deniz stattfinden kann, erfährt Deniz etwas, das alles verändert. Gemeinsam mit Yannick versucht Henning, sich von den Eheringen zu befreien. Wird es ihnen rechtzeitig gelingen? Justus' Vertrauen in seine Sicherheits-Chefin wird auf die Probe gestellt. Und ausgerechnet jetzt lauert Giese Justus auf.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin ist geschockt von Michis Offenbarung und stellt Tobias zur Rede. Doch sie hofft vergebens, dass er sich ihr öffnet und trifft schlussendlich eine harte Entscheidung. Gerner wird überrascht, als sein Notar sein Testament eröffnen will, da man ihn noch für tot hält. Da Gerner das klären muss, bittet er Sunny in einen Kundentermin, den sie mit Bravour meistert. Gerner ist überzeugter denn je, was einen Punkt seines Testaments betrifft.