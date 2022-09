"GZSZ": Toni (r.) weiß nicht, was sie von dem Jobangebot aus New York halten soll.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik hat Angst, dass Annemarie ihm die Kinder wegnehmen könnte, weil sie das Aufenthaltsbestimmungsrecht für Joe und Sam möchte. Alarmiert stellt er zudem fest, dass Joes schulische Leistungen unter den Spannungen der letzten Zeit gelitten haben. Als Amelie ihm rät bei Annemarie nach dunklen Geheimnissen zu suchen, wird er hellhörig. Beim Hotelprojekt fällt es Charlotte erst schwer sich Amelie gegenüber zu behaupten. Doch Philips und Carlas Zuspruch tut ihr gut und sie schafft es sich von Amelie nicht instrumentalisieren zu lassen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Constanze Paul eröffnet hat, dass ihr ein Job in London angeboten wurde und sie sich wünscht, mit ihm dorthin zu ziehen, ist Paul hin- und hergerissen. Als Robert ihm klar macht, dass er Paul als Geschäftsführer nicht so einfach gehen lassen kann, wollen Paul und Constanze gemeinsam eine Lösung finden. Beim Testlauf zu seiner Führerscheinprüfung kann sich Gerry nicht mehr an den Lernstoff erinnern und er kehrt frustriert nach Hause zurück. Denn eigentlich beherrscht er die Theorie gut und wendet sich ratsuchend an Shirin.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nika erhält ein tolles Jobangebot. Entscheidet sie sich für einen Neuanfang? Jakob bekommt von Karl den Auftrag, seinen Hund zu finden. Dabei wird ihm nicht nur klar, dass Antonia eine Lügnerin ist, er bekommt auch überraschende Unterstützung. Theo muss den romantischen Kurztrip mit Monika wegen des Konzerts canceln. Doch die Absage droht, zu spät zu kommen, denn Monika ist bereits auf dem Weg zum Bahnhof.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Nathalie bedroht wird, reißt Maximilian und Justus der Geduldsfaden. Leyla wartet vergeblich darauf, dass Simone eine Bestrafung erhält. Sie wünscht sich nichts sehnlicher als eine befreiende Konfrontation.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly hofft immer noch, ihre Beziehung zu Nihat retten zu können und ahnt nicht, dass jeder ihrer Schritte genauestens verfolgt wird. Ein Plan wird weiter verfestigt. Während Erik gegenüber Toni seiner Enttäuschung über Johns Insolvenz Luft macht, bekommt die ausgerechnet ein Jobangebot in New York. Solidarisch will Toni das Angebot ablehnen, doch Erik findet Gefallen daran.