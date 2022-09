14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sandra erfährt, dass Bernd erneut mit Kerstin Prenz geschlafen hat. Sie fühlt sich bestätigt: Die Trennung war richtig. Bernd kann nicht damit umgehen und wirft ihr vor, gegen Nicis Vater alias Boris Becker sowieso nie eine Chance gehabt zu haben. Bei den Vorbereitungen für die Wirtschaftskonferenz wird Simon klar: Amelie hat ihn übervorteilt. Alle wichtigen Gäste wohnen im "Fährmanns". Und er erfährt, dass Birgit Wilke die Frau von Gunters neuem Tierarzt ist. Wird sie ihm den Rang ablaufen?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Bevor Paul nach England abreist, erinnert ihn Josie an den gewonnenen Pralinenworkshop, den er bei ihr machen darf. Paul entscheidet sich dafür, seinen Gewinn am gleichen Abend einzulösen. Als er Constanze am nächsten Tag gesteht, wo er am Abend war, erfährt er folgenreiche Neuigkeiten. Während sich Max damit abgefunden hat, dass Gerry den Führerschein macht, und ihm sogar mit Alfons' Hilfe ein gebrauchtes Auto schenken möchte, macht sich Helene Sorgen um Gerry. Ihrer Meinung nach ist ihr Sohn viel zu gutmütig für den Straßenverkehr und sie hofft insgeheim, dass er die Prüfung nicht besteht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Chris die traurige Nachricht erfährt, will er für seine Tochter da sein. Doch die hat keinen Bedarf an seiner väterlichen Fürsorge. Als Tobias einen erneuten Schlaganfall befürchten muss, ist Vivien an seiner Seite. Erst David gegenüber kann sie zugeben, wie sehr ihr die Situation zusetzt. Die Suche nach einem neuen Werkstatt-Angestellten gestaltet sich für Bambi schwierig. Ein skurriler Bewerber scheint jedoch seine Rettung zu sein.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian und Justus sorgen sich um die Familie. Richard und Simone sind von ihren Plänen nicht begeistert.Imani kann es kaum erwarten, nach der Kenntnisprüfung endlich als Ärztin zu arbeiten. Dr. Bach droht jedoch zum Hindernis zu werden. Lucie hat über die jüngsten Ereignisse ihre Bewerbung für ein duales Studium vergessen. Die Abgabefrist wird jetzt zum Problem.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Obwohl sich beide nacheinander sehnen, ist der Umgang zwischen Lilly und Nihat nach wie vor befangen. Lilly will Nihat aber keinen Druck machen und entschließt sich, ihm endlich zu verzeihen. Emily kann Moritz' "Problem" kurzerhand lösen, das Shooting läuft danach ohne weitere Zwischenfälle, und Moritz macht dabei eine gute Figur.