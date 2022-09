"Alles was zählt": Justus (l.) hofft, Giese mit Maximilians Hilfe dingfest machen zu können.

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nici hat dem neuen Tierarzt Mathias Wilke gegenüber Vorurteile. Weil er vorher in Dubai mit Rennpferden gearbeitet hat, glaubt sie, er sei nur auf Profit aus. Als er das alte Pferd Hektor spontan notoperiert, revidiert sie ihre Meinung. Bernd wird parallel klar: Mathias ist Nicis leiblicher Vater. Malte ist besorgt, dass Petrov auch Anette etwas antun könnte. Anette ist unbekümmert, aber Sandra macht ihr den Ernst der Lage klar. Sandra beschließt, dass die beiden kurzfristig im Rosenhaus untertauchen sollen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vanessa und Carolin wollen ihren Hochzeitsgästen einen speziellen Cocktail anbieten und hoffen, dass Erik und Yvonne einen solchen kreieren können. Die beiden nehmen die Herausforderung an und versuchen, den jeweils anderen mit schlechter Kritik auszustechen. Als sich Yvonne und Erik darauf einigen, auch positives Feedback zu geben, kommt es zu einem nahen Moment. Vor Paul rechtfertigt Constanze ihre Lüge, bereits einen Job in London zu haben, mit ihrer Angst, dass er wieder mit Josie zusammenkommen könnte. Doch Paul ist enttäuscht, dass Constanze ihn angelogen hat, und geht auf Abstand.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi prahlt vor der ganzen Schillerallee mit seinem neuen Mitarbeiter. Er ahnt jedoch nicht, dass er durch Emil bald in Lebensgefahr schweben wird. David hilft Tobias bei einem gesünderen Lebensstil. Sein Hintergedanke dabei gilt jedoch nicht in erster Linie Tobias. Nach Chris' Überreaktion fangen Corinna und seine Tochter Cecilia ihn auf. Gemeinsam finden sie eine Lösung, um ihren Kummer loszuwerden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während sich Maximilian und Justus auf die Konfrontation mit Giese vorbereiten, genießt der es, die Steinkamps weiter zu terrorisieren. Chiara belastet die Situation mit Giese mehr, als sie zugeben will, was Leyla zu spüren bekommt. Lucie will sich auf ihre Bewerbung konzentrieren. Doch ein anderer Schauplatz fordert plötzlich ihre ganze Aufmerksamkeit.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sunny legt sich immer noch ins Zeug, um Emily zu beweisen, dass Vleder BAG absolute Priorität hat. Kurz darauf erhält sie durch W&L ein verlockendes Angebot und gerät in einen Loyalitätskonflikt. Jonas lernt Jessica kennen und schwärmt für sie. Auch als er erfährt, dass sie Luis' Tante ist, versucht er sein Glück bei ihr.