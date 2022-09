Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Damit Charlotte nicht mitbekommt, wie Amelie den Senkungsschaden mit Beton ausgießen lässt, soll Philip sie auf einer Dienstreise bezirzen. Doch Philip hat ein schlechtes Gewissen und macht Amelie klar, nicht länger mit Charlottes Gefühlen zu spielen. Simon bekommt die Arbeiten am Hotel mit, aber Charlotte glaubt ihm nicht. Bis Frau Krause Risse in den Wänden der Wäscherei entdeckt. Anette hat sich vor Tina verplappert und so informiert Sandra die Rosenhausbewohner über den Grund für Anettes und Maltes Aufenthalt. Alle sind etwas beunruhigt. Als Lilly erzählt, von einem Mann ausgefragt worden zu sein, sind Ben und Tina alarmiert. Anette und Malte beschließen Lüneburg Hals über Kopf zu verlassen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Trotz Constanzes Drängen, gemeinsam nach England zu ziehen, kann Paul kaum noch leugnen, dass er Bichlheim nicht verlassen will. Während Paul das Gespräch mit Constanze sucht, bemerkt Josie, wie tief ihre Gefühle für Paul noch sind. Als Robert für André in der Küche einspringt, bemerkt er, dass es dort an Ordnung und Disziplin mangelt, seit André sich für das Café Liebling engagiert. Auf Roberts Vorwurf hin, dass André das Menü unkreativ gestalte, kommt es zu einem Streit.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi glaubt, dem Tod nur knapp entkommen zu sein. Ein Erlebnis, das seine Angst weckt, jederzeit aus dem Leben gerissen werden zu können. Chris gibt Lulu unwillkürlich das Gefühl, dass ihr Besuch etwas zu lange dauert. Also plant Lulu ihren Abschied aus der Schillerallee. Zumindest scheint es so. Um Wiedergutmachung bemüht, will Paco für Rufus eine Geburtstagsparty planen - und erkennt, dass die anderen dies bereits getan haben - ohne ihn.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Imani will vor Dr. Bach nicht klein beigeben und übernimmt den freigewordenen Prüfungsplatz, obwohl sie kaum Zeit hat, ihre Wissenslücken zu füllen. Chiara versteht sich überraschend gut mit Leyla. Als die sich wegen ihrer Blutwerte sorgt, lässt sich Chiara zu einem Geständnis hinreißen. Ben bedauert es, Lucie mit seiner "Ausrede" Umstände zu machen. Er revanchiert sich, indem er ihr bei der Bewerbung hilft.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas kann es nicht glauben: Jessica steht auf Tuner? Jessica schafft es, ein Date mit Tuner einzutüten, der am nächsten Tag zugibt, dass ihm Jessica gefällt. Bis sie - ohne es zu wissen - in ein Fettnäpfchen tritt. Sunny hat sich für das Angebot aus Oslo entschieden. Jetzt muss sie das nur noch Emily beibringen. Doch als sie sieht, wie schlecht es ihr geht, bringt es Sunny nicht übers Herz, ihre Freundin hängen zu lassen.