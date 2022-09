14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Charlotte fordert von Amelie Verantwortung für die Baumaßnahmen und die damit verbundenen Schäden zu übernehmen. Amelie lehnt entschieden ab! Charlotte lässt sich nicht unter Druck setzten und geht zur Polizei. Aber Amelie dreht den Spieß um und erstattet gegen Charlotte Anzeige. Schließlich steht ihr Name unter dem Bauantrag. Joe und Sam haben kurz vor ihrer Abreise nach New York Angst, dort in der Schule nicht klarzukommen. Hendrik fragt sich besorgt, wie er helfen kann. Britta schlägt vorbereitende Kurse in New York vor. Dafür müssten die beiden früher als geplant abreisen. Kann Hendrik sich dazu durchringen?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Constanze Josie vorgeworfen hat, der Grund für ihre Trennung von Paul zu sein, sucht Josie Paul auf, um ihn zur Rede zu stellen. Von Pauls Geständnis und der Frage, ob sie wirklich nichts mehr für ihn empfindet, überfordert, zieht sich Josie zurück. Trotz Werners Kompromiss, dass Robert und André gemeinsam die Küche leiten sollen, sind weitere Konflikte vorprogrammiert. Dies will Markus nutzen, um die beiden Köche gegeneinander auszuspielen. Als der Streit zwischen André und Robert zu eskalieren droht, bietet Markus Robert einen Ausweg an: Durch den Verkaufsgewinn des Ostflügels könnten sie ein neues Gästehaus mit Roberts eigenem Restaurant bauen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Rufus und Chris glauben, Britta sei wieder im Haus, müssen sie sich fragen, warum diese sich vor ihnen versteckt. Bambi kann sein Glück nicht fassen, als sich seine Lebensretterin als fähige Mechatronikerin entpuppt - mit persönlicher Anbindung an die Schillerallee. Paco muss sich in seiner Not wider Willen von Jakob helfen lassen. Allerdings verletzt der sich dabei auch.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Giese stellt Forderungen auf. Doch in Wahrheit hat er etwas ganz anderes im Sinn. Imani erkennt selbstkritisch, dass sie sich ihr Scheitern selbst zuzuschreiben hat, und kämpft mit der Enttäuschung. Leyla fühlt sich von Chiara um eine bessere Platzierung bei der EM gebracht. Doch sie muss einsehen, dass die Schuld bei ihr selbst liegt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica muss zerknirscht feststellen, dass sie ausgerechnet Tuners Tochter beleidigt hat. Um Wiedergutmachung bemüht, besorgt Jessica ein kleines Geschenk für Kate. Doch auch dabei greift sie leider etwas daneben. Laura bereut es nicht, für John das Mauerwerk gerettet zu haben, aber sie trauert ihrem Chefposten bei YvoMed nach.