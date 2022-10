Das passiert heute in den Soaps

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sandra eröffnet Mathias, dass Nici seine Tochter ist. Überrumpelt weicht er Nici aus. Als Nici erfährt, dass Mathias Bescheid weiß, ist sie sauer, dass Sandra ihr vorgegriffen hat. Alle drei haben mit der neuen Situation zu kämpfen. Besonders Nici und Mathias sind überfordert, als sie sich als Vater und Tochter gegenüberstehen. Anette und Malte genießen flirtend ihre Wette: Wer golft besser und darf dem anderen beim Aufräumen zusehen? Doch aus dem Wettkampf wird nichts: Anette zieht ihre Teilnahme zurück, um Sandra beizustehen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph ist sich sicher, dass Alexandra mit ihm weggehen will, und wartet auf sie. Doch Alexandra ringt um eine Entscheidung. Hin- und hergerissen trifft sie auf ihre Tochter Eleni, die ihr offenbart, warum sie wirklich an den "Fürstenhof" gekommen ist. Während Leon bei der Serpentinenfahrt von losgetretenen Steinen getroffen wird und bewusstlos zusammenbricht, bemerkt Paul den Unfall nicht und tritt den Heimweg an. Als Leon nicht zu ihrer Verabredung erscheint, macht sich Josie mit Paul auf die Suche.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Um gegenüber Ute nicht aufzufliegen, will Benedikt das Call-Girl für Carsten mit Ringos Hilfe über die Firma abrechnen. David nimmt sich fest vor, Vivien zu vergessen und Tobias ein guter Freund zu sein. Doch das Schicksal scheint andere Wege vorgeplant zu haben. Monika verschweigt Theo den wahren Grund für die Trennung. Eigentlich sind er und Cecilia füreinander bestimmt. Aber das müssen die beiden selbst rausfinden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny weicht einer Frage aus, kann sich der Verantwortung aber nicht entziehen. Deniz stellt fest, dass Chiara durch ihre Verletzung nicht ausgelastet ist. Chiara selbst bringt ihn auf eine Lösung für dieses Problem. Isabelle erkennt, dass ihre Angst, einen Fremden im Prunkwerk arbeiten zu lassen, Yannick stark belastet. Sie will sich ihrer Angst stellen. Das Stalker-Drama mit ihrem ehemaligen Mitarbeiter Caspar hat sie noch nicht überwunden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner nutzt eine Barista-Schwäche von Jessica, um ein neues Date mit ihr zu ergattern. Als die beiden beim praktischen Teil der Barista-Schulung auf Tuchfühlung gehen, wagt Tuner einen entscheidenden Schritt. Sunny setzt alles daran, Katrin kompetent zu vertreten. Doch ein erster Versuch scheitert kläglich. Aber Sunny fasst neuen Mut und zu ihrer Erleichterung kann sie kurz darauf einen ersten Etappensieg für sich verbuchen.