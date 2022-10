14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nici glaubt enttäuscht, dass Mathias nichts mit ihr zu tun haben will. Sandra und Anette versuchen, sie mit einem Ausflug aufzumuntern. Währenddessen spricht Mathias mit Ben über seine Überforderung als frischgebackener Vater. Ben bestärkt ihn darin, eine Beziehung zu seiner Tochter aufzubauen. Und so geht Mathias auf Nici zu und macht ihr klar: Er möchte gern als Vater für sie da sein. Amelie hilft Simon scheinbar selbstlos bei der Golf-Cup-Organisation im Hotel. Zu Simons Überraschung läuft die Zusammenarbeit gut. Doch als Amelie von dem VIP-Gast Cavalier ins Rampenlicht gezerrt wird, zweifelt Simon an ihrem Wandel.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Leon Paul wegen des Steinschlags bei der Polizei angezeigt hat, wird Paul verhört und versichert den Beamten, die Steine nicht losgetreten zu haben. Paul versucht auch, Leon zu beschwichtigen und betont, dass er ihm bei dem Lauf nicht schaden wollte. Doch dann findet die Polizei verdächtige Schuhabdrücke. Während Carolin noch immer mit ihren Gefühlen kämpft, bedauert es Vanessa sehr, sich derzeit keine Reitstunden leisten zu können. Als Max Vanessa günstigere Reitstunden bei einem Reitlehrer des "Fürstenhofs" organisiert, ist sie von seinem Einsatz berührt. Doch dann erkrankt der Reitlehrer und Carolin muss einspringen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi will mehr vom Rest seines Lebens und tanzt mit Sina durch die Nacht. Danach wird ihm bewusst, dass dies ihr letzter Tanz gewesen sein könnte. Statt auf ein Konzert zu gehen, verbringen David und Vivien einige Stunden eingesperrt im Aufzug. Dabei entdeckt Vivien eine völlig neue Seite an David. Cecilia will ihr Projekt bei Huber Bau nicht kampflos aufgeben und schlägt einen Deal vor. Doch einen Huber erpresst man nicht so leicht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Henning hat eine neue Bekanntschaft gemacht - mysteriöserweise kann er sich aber weder an Gabriel noch an die mit ihm verbrachte Zeit erinnern. Nathalie behauptet, dass es ihr gut geht, doch ihre Freunde machen sich Sorgen und wollen gerade in dieser außergewöhnlichen Situation für sie da sein. Jenny möchte ihr Reha-Projekt umsetzen. Dafür holt sie Imani an Bord und setzt auf Justus' Unterstützung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner ist irritiert, als Jessica den Kuss abbricht. Sie entschuldigt sich bei ihm und erklärt, dass sie Zeit braucht. Tuner hat Verständnis und darf neue Hoffnung schöpfen, als Jessica weiter offensiv mit ihm flirtet. Moritz hat einen Modeljob in Aussicht, doch seine Chefin will ihn dafür nicht vorschlagen. Michi nutzt ein zufälliges Treffen, um ihr die Leviten zu lesen und kommt unerwartet mit einem lukrativen Modeljob im Gepäck nach Hause.