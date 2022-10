"Alles was zählt": Daniela erfährt entsetzt, wo Ben abgeblieben ist.

Das passiert heute in den Soaps

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Charlotte, Finn, Simon und Lucy feiern eine Party in der Gärtnerei. Hannes ist auch dabei und bringt Amelie mit. Der Alkohol fließt und für Amelie und Simon gibt es am nächsten Morgen ein schmerzhaftes Erwachen. Beide fragen sich: Was ist letzte Nacht passiert? Nici und Mathias wollen sich besser kennenlernen und gehen gemeinsam essen. Als Mathias unbedarft Fragen nach Nicis Kindheit stellt, flüchtet Nici. Mathias ist besorgt, ob er einen Fehler gemacht hat. Auch Sandra spürt, dass etwas schiefgelaufen ist. Denn Mathias und Nici stehen plötzlich aufgebracht auf der Polizeiwache.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nach kurzem Zögern nimmt Vanessa die Reitstunde mit Carolin an. Und tatsächlich verbringen die beiden Frauen eine unbeschwerte Zeit miteinander und freuen sich über das Wiederaufleben ihrer Freundschaft. Doch als sie sich beim anschließenden Picknick zufällig berühren, wird Vanessa mit unerwarteten Gefühlen konfrontiert. In der Hoffnung, Markus loszuwerden, erzählt Christoph Robert und Werner die Wahrheit über das Vorhaben der Schwarzbachs. Doch mit seinem Handeln treibt er Alexandra nur weiter in Markus' Arme und zieht ihren Zorn auf sich. Alexandra macht Christoph eine Ansage.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina lässt ihre Hochzeitspläne mit Bambi wieder neu aufleben. Dabei ist ihr nicht bewusst, wie sehr sie den vermeintlich todgeweihten Bambi unter Druck setzt. Cecilias Erpressungsversuch beeindruckt Benedikt wenig. Er kontert mit einem Vorschlag, der Cecilia in ein Dilemma bringt. Rufus versucht sich beim Online-Dating und findet gleichzeitig offline ein auf den ersten Blick unwahrscheinliches Match.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Auf der Suche nach Ben versuchen Henning und Daniela die letzte Nacht zu rekonstruieren. Was anfänglich nach einem lustigen Ausflug klingt, wird mit der Zeit immer ernster. Lucie lässt sich nach anfänglichem Zögern auf einen Flirt ein. Schnell zeigt sich, dass ihre Vorsicht angebracht war. Als Isabelle, Chiara und Finn Nathalie ermutigen wollen, sich zu öffnen, geht die gut gemeinte Aktion nach hinten los.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Michi ist angefixt, sich das schnell verdiente Geld nicht entgehen zu lassen und den Modeljob anzunehmen. Er sagt seine zwei Sätze auf und die Sache ist geritzt! Doch Michi merkt schnell, dass er den Mund etwas voll genommen hat. John steht zu seiner Entscheidung und verkündet, dass das Mauerwerk künftig mit Laura als Doppelspitze geführt wird. Während John an das Konstrukt glauben will, ärgert es Laura, dass Ole Stimmung gegen sie macht.