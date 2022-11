Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tina versucht, Merle zu erreichen, um mit ihr über den Social-Media-Auftritt der Gärtnerei zu sprechen und über die Idee, einen Onlineshop aufzubauen. Doch Merle hat andere Pläne: Sie will die Gärtnerei verkaufen. Nici ist glücklich - Mathias reagiert verständnisvoll darauf, dass sie trans ist. Birgit signalisiert Mathias zwar Verständnis, aber vor Malte lässt sie ihrer ablehnenden Haltung gegenüber Nici freien Lauf. Denn über Nicis Geständnis kommen sich Sandra und Mathias etwas näher.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Während Shirin Angst haben muss, nie wieder sehen zu können, setzt Alexandra alles daran, das aggressive Putzmittel verschwinden zu lassen. Gemeinsam mit Markus vertuscht sie den von ihr angeordneten Austausch und sorgt dafür, dass es so aussieht, als ob Shirin sich an dem herkömmlichen Putzmittel des "Fürstenhofs" die Augen verätzt hätte. Alfons kehrt von seiner Japan-Reise zurück. Dort hat er eine alte japanische Tradition kennengelernt, die er Hildegard zeigen möchte. Und so zelebrieren die beiden gemeinsam eine klassische Tee-Zeremonie. Begeistert von Alfons' Mitbringsel, möchte sich Hildegard mit einer bayrischen Tradition bedanken.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi bittet Ringo ihm beim Verkauf der Werkstatt zu helfen. Das geht nicht nur überraschend schnell, auch mit dem Käufer hat Bambi nicht gerechnet. David versucht, Abstand von Vivien zu halten - zu dumm, dass er für Tobias in der Kochshow einspringen muss. Wird David sich weiter an seine guten Vorsätze halten? Easy ist tief verletzt von Ringos radikaler Entscheidung. Tobias fängt ihn mitfühlend auf.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Imani und Jenny können ihren Streit beilegen. Freundinnen werden die beiden Frauen deshalb noch lange nicht. Leyla will sich kollegial verhalten, doch Chiaras Warnungen lassen sie nicht mehr kalt. Gabriel fällt auf, dass Ben und seiner Frau Kim Zweisamkeit fehlt. Auch wenn Ben sich tapfer gibt, kann er Gabriel nicht täuschen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sunnys Herz schlägt schon längst wieder für die Architektur und sie verspricht Gerner, über sein Angebot nachzudenken. Der freut sich sehr, für Sunnys Geschmack ein bisschen zu sehr. Luis und Moritz wollen allein zu ihrem Shoppingtrip aufbrechen, scheitern aber an Tuners High-Tech-Auto. Ohne sich zu versehen, übernimmt Erik plötzlich das Steuer.