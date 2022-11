"Rote Rosen": Carla (l.) nimmt Amelies seelische Unterstützung an.

Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla steht ihr Krebsnachsorgetermin bevor. Im Krankenhaus bekommt sie unerwartet Beistand von Amelie und ist ihr dankbar dafür. Norberts plötzliches Auftauchen sorgt für Trubel: Nici freut sich, dass ihr Opa zu ihrem Geburtstag da ist und Sandra kann mit der kauzigen Art ihres Vaters gut umgehen. Doch Dörte kommt mit seiner unsensiblen Art nicht klar. Sie wirft Norbert alles an den Kopf, was sie schon lange loswerden wollte. Norbert lässt das kalt - er möchte es zu Dörtes Schrecken noch einmal mit ihr versuchen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Obwohl sich Michael sicher ist, dass seine Entscheidung richtig war, nagen an ihm Selbstzweifel. Erneut hat sich seine Lebenspartnerin in jemand anderes verliebt und Michael hat das Gefühl, dass es ihm nicht vergönnt ist, über längere Zeit mit einer Frau glücklich zu sein. Als Christoph erneut um Alexandra wirbt, stößt sie ihn von sich. Für sie steht fest, dass sie sich nicht von Markus trennen wird, da sie sich im Gegensatz zu Christoph immer auf Markus verlassen kann. Doch Alexandras Herz fühlt mehr, als ihr Kopf wissen will.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Stella merkt, dass Jakob ihr nachspioniert, will sie fliehen. Sie schafft es nicht, Pacos Freundschaft aufzugeben und geht ein großes Risiko ein. Rufus ist froh, als Lulu ihm seine uncharmante Bemerkung über ihr Alter humorvoll verzeiht, doch die Ruhe und Harmonie werden jäh unterbrochen. Benedikt sieht durch Ute ein, dass er Ringo vor den Kopf gestoßen hat und zeigt sich ungewohnt zugewandt. Ringo hat längst die Seiten gewechselt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny ist optimistisch, das benötigte Zusatzbudget von Justus und Simone zu bekommen. Doch sie ahnt nicht, dass die beiden bereits eigene Pläne haben. Nathalie zieht den Verkauf des Campers entschlossen durch. Doch ist das der richtige Weg, ihre Schuldgefühle Finn gegenüber loszuwerden? Leyla ist zunehmend genervt von Anna und sieht sie weiterhin als Konkurrenz. Sonst so kollegial, hat Leyla nun Mühe, ihren Unmut zu bändigen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura lässt sich von John nicht die Pistole auf die Brust setzen und nimmt seine Entscheidung bezüglich des Mauerwerks an. Und da beide Sturköpfe nicht über ihren Schatten springen, bleibt es auch dabei. Gerner hat von seinem Dauer-Untermieter Michi langsam die Nase voll. Zu seiner Überraschung willigt Yvonne ein, Michi diplomatisch beizubringen, dass er ausziehen soll.