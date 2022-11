14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nici freut sich auf ihren ersten Geburtstag in Lüneburg - ein Kostümfest steht an. Die Party weckt gerade bei Mathias und Sandra Erinnerungen an die Vergangenheit - sie resümieren, was vor über 20 Jahren schiefgelaufen ist. Bei beiden kommen schon lange nicht mehr dagewesene Emotionen hoch und es kommt zu einem romantischen Kuss. Charlotte und Tina glauben, dass Hannes der ideale Moderator für ihre Gärtnerei-Videos wäre, doch er will in den Werbe-Spots nicht vorkommen. Bis er in eine Notsituation gerät und Charlotte ihm geschäftstüchtig einen Deal anbietet.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Mit dem Rat, den "Fürstenhof" für eine Weile zu verlassen, stößt Robert Valentina vor den Kopf. Sie fühlt sich vor die Tür gesetzt und packt verärgert ihre Koffer. Als Michael von dem Streit zwischen Vater und Tochter erfährt, wäscht er Robert den Kopf. Als Gerry zur Arbeit auf das Gestüt muss, ist er hin- und hergerissen, ob er Shirin für ein paar Stunden alleinlassen kann. Diese beteuert ihm allerdings, dass sie ihre Blindheit meistern wird und gut ohne ihn zurechtkommt. Doch als Shirin schließlich allein ist, passiert ein Missgeschick nach dem anderen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David verletzt sich selbst, um Vivien und Tobias ihre Zweisamkeit zu ruinieren. Er erkennt, dass er sich verrennt und sucht nach einem Ausweg. Monika will sich eine Pause von den Männern gönnen. Da bekommt sie vorhergesagt, dass ein neuer Mann in ihr Leben treten wird. Britta freut sich, als Lulu sie ins Kochteam von ihr und Rufus lässt. Schnell wird ihr aber klar, dass Lulu dort die Nummer eins ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus ist sehr erleichtert darüber, dass Jenny seine Entscheidung akzeptiert. Doch Jenny gibt nicht auf. Finn stürzt sich nach seiner Nahtoderfahrung in die Arbeit. Doch ihm wird schnell bewusst, dass er nicht einfach so zur Normalität zurückkehren kann. Henning und Daniela sind fassungslos, dass Gabriel sich an den Vorräten der "7" bedient. Wird es Gabriel gelingen seinen Fehler wieder gut zu machen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tobias ist nervös, denn Katrins Rückkehr steht bevor, und er ist sich unsicher, wie es mit ihnen beiden weitergeht. Unter Druck macht er Gerner ein Geständnis. Luis besteht darauf, dass sie Michis Brunch auch ohne Moritz feiern. Auch Jonas gegenüber nimmt er Moritz in Schutz, muss sich aber kurz darauf fragen, ob Moritz während seines Shootings fremdgegangen ist.