TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sandra und Mathias halten Nachtwache an Bettys Körbchen. Zur Erleichterung aller geht es ihr bald besser. Allerdings verweigert sie ihren neuen Plüschhasen vom Salzmarkt. Als Mathias Sandra erzählt, dass Betty LSD im Blut hatte, meldet sie sich freiwillig für einen Drogentest. Amelie versucht, mit Gunter zu reden und ihn von dem Job-Tausch mit Simon zu überzeugen - doch das Gespräch endet im Streit. Aber Dörte kann positiv auf Gunter einwirken und er stimmt schließlich dem Positionswechsel zu.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Vanessa Carolin eröffnet hat, dass sie sich für ein Leben mit Max entschieden hat, versucht sie, dieser aus dem Weg zu gehen. Obwohl sich Carolin gegenüber Vanessa gefasst zeigt, ist sie zutiefst verzweifelt. Als sie beim Reiten Dampf ablassen will, fällt sie Vanessa buchstäblich vor die Füße. Da sich Alexandra von Christoph getrennt hat, hofft Markus, mit ihr dort anknüpfen zu können, wo sie vor ihrer Trennung aufgehört haben. Ganz nach dem Motto "aus den Augen, aus dem Sinn", möchte Markus mit Alexandra für eine Weile vereisen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella glaubt, bei der Hochzeit ihren gewalttätigen Ex zu sehen. Paco tut dies als Hirngespinst ab, doch da bereitet Marcel schon seinen großen Auftritt vor. Aus schlechtem Gewissen Corinna gegenüber versucht Chris, sich ihr und der Hochzeit zu entziehen. Doch Corinna ist beharrlich und Chris kurz davor, sich zu verraten. Vivien fühlt sich missverstanden, als Tobias ihre Vorahnung nicht ernst nimmt und lieber Jakob sucht - die Gelegenheit für David, Vivien näher zu kommen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Allen Zweifeln und Ängsten zum Trotz zieht es Nathalie zu Maximilian. Hat ihre Liebe nach den erlebten Ereignissen doch noch eine Chance? Isabelle sieht in Anna eine neue Einnahmequelle und bietet ihr einen Managementvertrag an. Um Anna zu diskreditieren, rät Leyla einzuwilligen. Finn und Justus helfen Gabriel mit vereinten Kräften aus der Patsche. Dabei können sie sich auf ihr brüderliches Band verlassen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura steckt in der Klemme und muss sich eingestehen, dass sie John um Hilfe bitten muss. Doch sie ahnt nicht, dass John alles andere als ein Helfer in der Not ist. Gerner stellt auf Durchzug, als Sunny vorschlägt, protestierenden Umweltschützern bei einem Projekt entgegenzukommen. Als Sunny ihn vor einer Protestaktion warnt, ignoriert er sie und läuft ins offene Messer. Anfangs scheint Gerner trotzdem alles unter Kontrolle zu haben.