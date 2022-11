15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Auf der Suche nach Vergeltung kommt Shirin Alexandra auf die Schliche und findet heraus, dass sie es war, die das Putzmittel am "Fürstenhof" ausgetauscht hatte. Alexandra entschuldigt sich aufrichtig bei Shirin und möchte zu ihrer Verantwortung stehen, auch wenn das einen öffentlichen Skandal bedeuten würde. Helene traut sich, noch einen allerletzten Schritt auf André zuzugehen, und lädt ihn zum Volksfest ein. André erkennt Helenes Gefühle immer noch nicht und glaubt, dass sie dort auf Männerfang gehen möchte. Um ihr zu helfen, richtet er Helene ein Profil auf der Dating-Plattform ein, die er selbst benutzt. Doch zu Helenes Enttäuschung zeigt das eingerichtete Profil nicht ihr wahres Ich.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella will mit ihrer Vergangenheit abschließen und ihrem Peiniger Marcel die Meinung sagen. Doch das Aufeinandertreffen verläuft völlig anders als geplant. Ute verlangt von Benedikt, die Intrige um Buchner aufzuklären - auch, um das Hotel zu schützen. Unerwartet kommt sie selbst dem Übeltäter auf die Spur. Ob sie will oder nicht: In Lulu regen sich Gefühle für Rufus. Dabei scheint der mit Britta immer noch sehr verbunden zu sein.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus und Simone bemühen sich, das Eis-Exzellenzzentrum so schnell wie möglich an den Start zu bringen. Deniz setzt sich für Chiara ein und will ihr einen Platz im Workshop von Manon Dubois verschaffen. Doch Justus hat andere Pläne. Daniela hat wegen des ruinierten Morgenmantels ein schlechtes Gewissen und will auf Simone zugehen. Aber ist es wirklich eine gute Idee, ihr die ganze Wahrheit zu sagen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica gehen allmählich die Ideen aus, wie sie das Geld zusammenbekommen kann. Erst durch eine Unachtsamkeit von Moritz merkt sie, dass die Lösung die ganze Zeit vor ihrer Tür stand: Tuners neues Auto. Lilly, Nihat und Emily gehen davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Sascha seine Ermittlungen gegen sie forciert. Schicksalsergeben wollen sie das Beste aus ihren wohl letzten Tagen in Freiheit machen.