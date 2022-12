14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sandra ist enttäuscht, dass Nici ihr nicht glaubt, dass Mathias der Vater sein muss. Während Birgit den Erfolg ihrer Intrige genießt, sucht Nici bei Anette Rat. Aber auch Anette ist sicher - in Sandras Vergangenheit gab es keine heimlichen Affären. Nici überwindet die Zweifel und versöhnt sich mit Sandra. Gleichzeitig beschleicht Nici ein Verdacht: Hat Birgit den Test gefälscht? Anette ist tief getroffen, dass Malte sie belogen hat. In ihrer Verbitterung will sie das Zweit-Handy der Polizei übergeben. Als sie auf dem Revier sitzt, ruft Malte sie aus dem Gefängnis an: Er fleht Anette an, ihm eine Chance zu geben, sich zu erklären.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Yvonne merkt, dass Erik von großem Abschiedsschmerz geplagt wird - auch wenn er es sich nicht anmerken lassen möchte: Er hat Schwierigkeiten, Josie ziehen zu lassen. Nachdem Erik sich immer weiter in seine Verlustängste hineinsteigert, erzählt Yvonne Josie und Paul besorgt davon und so hat Josie auch direkt eine Überraschung für ihn. Vanessa ist verzweifelt und weiß nicht mehr, was sie tun soll. Emotional aufgewühlt findet sie Trost bei Robert, der ihr beisteht. Doch sie weiß: Wenn sie nicht möchte, dass ihre Beziehung den Bach runtergeht, kann sie sich nicht länger vor Max verstecken.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien empfindet die Koch-Show angesichts Bambis Lage als sinnlos. Während Tobias nicht viel Verständnis zeigt, ist David an ihrer Seite. Corinna spielt dem Baubürgermeister Carsten Buchner geschickt vor, mit allen aus der Schillerallee im Clinch zu liegen. Sie schafft es, Buchners Interesse zu wecken. Durch das Drama um Julius sind Ringo und Easy für einen Moment im Einklang. Gibt es eine Chance auf Versöhnung?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle wird das ungute Gefühl nicht los, etwas oder jemanden angefahren zu haben. Simone hofft, dass Frieda aufgrund von Annas Lüge dem Eis-Exzellenz-Zentrum weiterhin wohlgesonnen ist. Imani meistert ihre erste OP mit Bravour. Sie hofft, noch viel von Dr. Bach lernen zu können und ahnt nicht, wie schlecht es ihm geht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura bittet Erik, seinen Urlaub mit Toni zu verschieben, doch der lehnt entschieden ab. Da Laura jedoch keine bessere Alternative sieht, gibt sie sich mit Eriks Nein nicht so einfach zufrieden ... Als Yvonne herausfindet, dass ihr Sohn krank im Bett liegt, kann sie nicht anders und versorgt Luis mit Tipps, wie er Moritz pflegen soll. Von der Fürsorge seiner Mutter gerührt, bröckelt Moritz' Ärger.