TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Während Dörte beim Schreiben einer Hochzeitsrede klar wird, dass sie nicht noch einmal heiraten will, beschließt Gunter, ihr einen Antrag zu machen. Als Dörte unbedarft von ihrer Entscheidung erzählt, merkt sie, wie verletzt Gunter ist. Hendrik macht einen herablassenden Spruch gegenüber Ben und Tina, wer finanziell am besten aufgestellt ist. Britta ist entsetzt und fordert ihn auf, Tina in der Gärtnerei zu helfen, um den Wert ihrer Arbeit zu erkennen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

An ihrem Vater-Tochter-Tag genießen Josie und Erik die Zeit zusammen, doch Josie spürt Eriks Sorge, dass die beiden sich aus den Augen verlieren könnten. Und so kommt sie auf eine ungewöhnliche Idee. Alexandra macht Christoph für Elenis Sturz mitverantwortlich und lehnt seine Hilfe daher ab. Von den Folgen des Unfalls schwer mitgenommen, bricht sie wenig später verzweifelt zusammen. Als ausgerechnet Christoph sie findet, möchte er die verzweifelte Alexandra trösten, aber wird sie es zulassen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Marcel will Stella sehen, sonst stirbt Bambi. Stella wappnet sich für den Besuch bei ihrem Peiniger. Wieder einmal hat der eine böse Überraschung parat. Paula kann nicht fassen, dass Theo es nicht fertigbringt, seinen Move bei Cecilia zu machen. Als die einen anderen datet, zieht Paula die Notbremse. Über ein gemeinsames Erlebnis merkt Rufus, dass Lulu und er auf einer Wellenlänge sind. Er hat nichts dagegen, mehr Zeit mit ihr zu verbringen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Alexander landet im Krankenhaus. Nathalie nimmt ihn nach seiner Entlassung mit in die Villa, wo er Ben ein schockierendes Geständnis macht. Justus muss Anna überzeugen, nicht aufzugeben. Er ist dabei so erfolgreich, dass Anna Chiara eine Kampfansage macht. Ben und Gabriel finden einen kreativen Weg, mehr Geld für Imanis Spendenaufruf zu bekommen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily muss davon ausgehen, dass Sascha ihre Fährte verloren hat und zieht die Geldübergabe allein durch. Als sie danach nichts von Sascha hört, macht sie sich große Sorgen, dass er vor dem Erpresser aufgeflogen ist. Bei einem vorgezogenen Weihnachtsessen tragen Sunny und Laura ihren Konflikt aus, verstecken ihn aber gekonnt hinter ironischen Kommentaren. Doch dann sind die ungleichen Frauen plötzlich gezwungen, zusammenzuarbeiten.