14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anette hadert mit sich, ob sie Malte im Gefängnis besuchen soll. Sandra rät ihr klar davon ab. Und Anette versucht, einen Nachfolger für Malte in der Spedition zu finden. Doch dann kann sie nicht anders und eilt in einer Kurzschlussreaktion zu Malte. Wie wird sie auf ihn reagieren? Ben und Tina sind entsetzt: Die Versicherung kommt nicht für das gestohlene Motorrad auf, weil die Werkstatttür nicht verschlossen war. Tina will Britta und Hendrik um einen Privatkredit bitten. Doch Ben will nicht in Hendriks Schuld stehen und nimmt im Alleingang einen unseriösen Kredit auf.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Der Tag von Paul und Josies Hochzeit ist gekommen und alle freuen sich auf eine romantische Feier. Doch das Schicksal scheint sich gegen die Hochzeitsgäste verschworen zu haben und ein Unglück jagt das nächste. Werden ihre Gäste noch rechtzeitig ankommen? Max konfrontiert Vanessa mit seiner Vermutung, dass sie sich in jemand anderen verliebt hat. Diese weicht ihm zunächst aus, doch in einem Gespräch mit Carolin wird ihr klar, dass sie Max die Wahrheit nicht länger verschweigen darf.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Sina einen emotionalen Appell an Marcel richtet, setzt sie alles auf eine Karte. Niemand weiß, ob Marcel zur Vernunft kommen wird. Als Ringos Ehering von Paula gefunden wird, leugnet er zunächst, ihn zu erkennen. Der unerwartete Fund löst unwillkürlich Erinnerungen in ihm aus. Tobias' Bemühungen, David nicht als Konkurrenz zu sehen, schlagen fehl, als eine erotische Fan-Fiction von Vivien und David im Netz auftaucht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle träumt, dass sie verhaftet wird. Yannick nimmt sie nicht ernst und muntert sie auf. Doch dann erfährt sie eine böse Überraschung. Ben glaubt, dass Alexanders Bekanntschaft wohlbehalten das Hotel verlassen hat. Doch hat Alexander Ben etwas verschwiegen. Lucie will den Steinkamps ihren Plan schonend beibringen. Doch dann zwingt sie ein Streit zwischen Simone und Richard zum Improvisieren.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina bekommt mit, dass sich Carlos einsam fühlt. Spontan bietet sie ihm eine Karte für das Konzert im Mauerwerk an. Doch der gemeinsame Abend wirft Nina erneut darauf zurück, dass sie Carlos ziemlich anziehend findet. Nachdem sich Sunny das Mauerwerk selbst versagt hat, braucht sie eine Alternative. Sunny zieht auf der Suche nach einer neuen Location alle Register und muss schlussendlich auch für das Büfett selbst Hand anlegen.