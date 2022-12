14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nici konfrontiert Birgit mit dem Video. Doch Birgit leugnet, die Proben vertauscht zu haben. Mathias will daran glauben, dass seine Frau nichts damit zu tun hat. Als er von seinem positiven Stammzellentest erfährt, stellt er Birgit zur Rede und sie gesteht - er ist fassungslos. Tina versucht Bens Kredit zu stornieren, scheitert aber an der Telefon-Hotline. Als Lilly die Problematik mitbekommt, will sie ihr Kommunismus-Experiment nutzen. Sie bittet Hendrik und Britta, dass die Gemeinschaft für Bens Geldproblem aufkommt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vanessa will endlich mit Max sprechen, doch als sie diesen betrunken vorfindet und er ihr seine Liebe beteuert, bringt sie es nicht übers Herz. Carolin ist enttäuscht, will Vanessa aber die Zeit geben, die sie braucht. Als die beiden sich wieder versöhnen, kommt es zu einem Kuss. Ausgerechnet in diesem Moment kommt Max dazu, der nicht glauben kann, was er sieht. Leander ist frustriert, weil Alexandra seine Hilfe nicht annehmen wollte. Valentina möchte ihn mit einem Volleyballspiel trösten und in der Tat scheint Leander die Ablenkung gutzutun.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Um seinen Ehering wiederzubekommen, sind Ringo alle Mittel recht. Sein Plan, sich das Weihnachtsfest zunutze zu machen, geht nach hinten los. Tobias und Vivien geraten über die Kochshow und ihre Konsequenzen erneut aneinander. Dabei ahnt niemand, dass die größte Gefahr für ihre Beziehung mit am WG-Tisch sitzt. Dank Evas Hilfe erkennt die trauernde Britta, wo ihr Platz an Weihnachten wirklich ist und wo sie Robert am nächsten ist.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Alexander gesteht, in der Nacht mit Romy zum ersten Mal Drogen genommen zu haben. Was, wenn er im Rausch etwas Schreckliches getan hat? Der Girls Club kommt zusammen, um Isabelle beizustehen. Doch Isabelle schlägt um sich und macht vor allem Jenny schwere Vorwürfe. Weil Yannick aus Versehen eine lebendige Gans bestellt hat, stehen die Zieglers vor einem Problem. Und was wird aus ihrem Weihnachtsessen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Auch wenn Lilly und Nihat mit ihrer Tat davongekommen sind, fällt es ihnen schwer, wieder an ihr normales Leben anzuknüpfen. Beide bemühen sich dennoch, nach vorn zu schauen und manövrieren sich dabei in eine peinliche Situation. Jonas sieht einem einsamen Weihnachtsfest entgegen und verhaftet kurzerhand Moritz, mal wieder richtig Party zu machen. Doch der hat kurzfristig die Chance, zu Luis zu fliegen. Jonas drückt emotional auf die Tränendrüse.