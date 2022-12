Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Birgit schlägt Mathias in ihrer Panik, er könnte sie verlassen, verzweifelt vor, das Thema Kinderwunsch noch einmal anzugehen. Obwohl Mathias sieht, dass Birgits Vorschlag nur aus ihrer Verzweiflung rührt, erreichen ihre Worte sein Herz. Sandra ist entsetzt - Anette hat Malte entlastet. Sie versucht, Anette ins Gewissen zu reden: Sie begeht Meineid, wenn sie ihre Lügen vor Gericht wiederholt. Anette ist eingeschüchtert. Nach Maltes Freilassung sieht sie nur eine Möglichkeit, um nicht als Zeugin aussagen zu müssen - sie wird Malte heiraten.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Dass Alexandra und Christoph sich wieder angenähert haben, ist auch an Markus nicht unbemerkt vorbeigegangen. Er macht Alexandra durch seine Anwältin klar, dass er sie nach wie vor in der Hand hat und sie sich an ihre Abmachung halten soll. Während Alexandra zunehmend unter Druck gerät, taucht ihr Sohn Noah auf, um nach Eleni zu sehen. Der Rückhalt seiner Familie tut Max nach der Trennung von Vanessa gut. Im Gespräch mit Michael lässt er die Beziehung noch einmal Revue passieren und macht seinem Ärger Luft. Doch Michael rät ihm, nach vorne zu sehen. Obwohl Max immer noch nicht mit Vanessa abgeschlossen hat, behauptet er vor ihr, dass er die Trennung akzeptiert.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Stella ihren neuen Personalausweis bekommt, findet sie vollends zu sich selbst. Sie beschließt, vorerst zu Jakob auf Distanz zu gehen. Cecilia rächt sich bei Paula dafür, dass diese ein Gerücht in die Welt gesetzt und ihr Date mit Leon sabotiert hat. Doch wer anderen eine Grube gräbt ... Die ganze Schillerallee ist erleichtert, als Bambi aufwacht. Doch er scheint übersinnliche Fähigkeiten aus dem Koma mitgebracht zu haben.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone und Justus kämpfen an allen Fronten. Als Richard und Jenny für sie da sind, genießen beide die ungewohnte Einigkeit. Doch für wie lange? Während Leyla es nicht rechtzeitig zum Frankfurter Eislauf-Cup schafft, versagt Anna auf ganzer Linie - sehr zum Missfallen ihrer Patentante. Imani ist überglücklich, dass Deniz endlich aus der Türkei zurück ist. Doch ihre verspätete Weihnachtsüberraschung droht zu scheitern.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Sunny und Laura erneut aneinandergeraten, geht Emily dazwischen und stellt sich situationsbedingt hinter Laura. Sunny ist getroffen und fühlt sich von ihrer besten Freundin im Stich gelassen. Tuner sieht keinen Grund, Elviras Zweifel an Jessicas Absichten ernst zu nehmen. Doch dann wird ihm bewusst, dass ihre Äußerungen zu ihrer finanziellen Lage nicht recht zusammenpassen. Tuner will wissen, woran er ist und konfrontiert Jessica damit.