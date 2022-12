"Alles was zählt": Alexander ist geschockt, als er einen Brief mit Fotos erhält.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Birgit unterläuft ein folgenschwerer Fehler im Hotel. Aus Angst um ihren Job schiebt sie den Fehler Amelie zu. Dank Gunters altem Misstrauen in Amelie kündigt er ihr. Doch Amelie durchschaut Birgits Aktion und erpresst sie: Entweder sie gibt alles zu oder Mathias erfährt von Birgits Schwangerschaftsabbruch. Nici freut sich nach dem Trubel um den Vaterschaftstest auf einen Tretboot-Ausflug mit Finn. Sie resümiert, wie wichtig Aufrichtigkeit in einer Beziehung ist, als Finn ihr eröffnet, dass er sich für ein Referendariat in Leipzig beworben hat.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik enthüllt Josie ein altes Familiengeheimnis - einen Zaubertrick - als Aufnahmeritual in die Familie der Vogts. Josie ist zunächst skeptisch, doch um Erik nicht zu enttäuschen, übt sie fleißig und ausgerechnet Leon ist es, der ihr dabei hilft. Vanessa und Carolin genießen ihr neues Glück mit einem Picknick am See. Dabei merkt Carolin, dass ihre Freundin sich in der Öffentlichkeit seltsam distanziert verhält. Als sie sie darauf anspricht, behauptet Vanessa ausweichend, dass Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit ihr nicht so liegen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob ist kurz davor, sein Herz an Stella zu verlieren, als er mitbekommt, wie Stella sich mit Paco zum Sex verabredet. Sein Herz scheint gebrochen. Britta fühlt sich von Rufus und Lulu ausgeschlossen und steigt aus der Kochshow aus. Nur zu gerne lässt sie sich davon überzeugen, zu bleiben. Aus einem Missverständnis heraus wird klar, dass Paula und Cecilia zusammenhalten müssen. Sie schmieden sexy Rachepläne.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Gerade als Ben glaubt, Alexander habe seine verstörende Nacht im Hotel verdaut, erhält der einen äußerst beunruhigenden Brief. Leyla ist fassungslos, dass Anna die Patentochter von Frieda Ludwig ist. Wurde sie deswegen in den Kader geholt? Imani will ihr Wiedersehen mit Deniz feiern, auch wenn ihre Überraschung geplatzt ist. Sie ahnt jedoch nicht, was hinter ihrem Rücken passiert.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Entschlossen, die Silvesterparty im Mauerwerk zu etwas ganz Besonderem zu machen, hängt Erik sich voll und ganz in die Arbeit. Bis er es in der Nacht vor der Party so weit treibt, dass er im Mauerwerk zusammenbricht. Während Michi schon fürchtet, sein gestohlenes Liebhaberstück nie wiederzusehen, geben Tobias und Carlos nicht so schnell auf. Und tatsächlich haben sie Erfolg. Zwar kommen sie ohne Dieb, jedoch mit Michis geliebter Chopper zurück.