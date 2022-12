14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Birgit geht auf Amelies Erpressung ein. Sie gesteht Gunter ihre Täuschung und trägt die Konsequenz - die Kündigung. Mathias ist für sie da und Birgit hofft auf eine Annährung. Amelie bekommt zwar ihren Job zurück, hat aber daran zu knabbern, Brigit als Freundin verloren zu haben. Zwischen Nici und Finn eskaliert der Streit um Finns Bewerbung in Leipzig. Plötzlich steht die Frage im Raum - wie wichtig ist Finn die Beziehung? Mathias kann mit Nici reden und sie entscheidet sich, Finn nach Leipzig zu begleiten. Sie will der Zukunft offen gegenüberstehen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Valentina, die sich weiterhin für Frau Koch engagiert, möchte für diese eine seniorengerechte Bleibe finden. Robert, dem sie sich anvertraut, ist stolz auf seine Tochter. Er freut sich, dass sie etwas gefunden zu haben scheint, das ihr über Fabien hinweghilft. Vanessa erkennt, dass sie Angst vor negativen Reaktionen auf ihre Beziehung mit Carolin hat, da nicht alle Bichlheimer so tolerant sind wie die Sonnbichlers. Carolin ist unglücklich darüber, sieht nach einem versöhnlichen Gespräch mit Michael jedoch ein, dass Vanessa einen ganz anderen Erfahrungshorizont hat als sie.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella braucht Sinas Hilfe im Fall der toten Tiere, als Jakob sich einer anderen Ermittlung widmet. Unerwartet kreuzen sich Stellas und Jakobs Wege aber doch wieder. Corinna lässt sich auf ein Date mit Buchner ein, um an weitere Informationen zu kommen. Es läuft gut - bis Corinna unachtsam etwas fallen lässt. Rufus und Lulu treten im Finale der Kochshow als Außenseiter an und finden sich plötzlich auf der Überholspur wieder.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle freut sich, ihren Cousin Kilian nach langer Zeit wiederzusehen - bis sie erfährt, dass der nicht zufällig aufgetaucht ist. Ben ist fassungslos, dass Alexander in kriminelle Machenschaften verwickelt ist. Nach seinen Vorwürfen will Alexander sich der Polizei stellen. Deniz fühlt sich vor den Kopf gestoßen, als Simone Justus zu ihrem Vertreter in den Eisbelangen ernennt. Kann Deniz mit ihm zusammenarbeiten?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

In Erinnerung an die Bode'sche Tradition plant Michi im Kiezkauf eine kleine Feier mit Yvonne. Doch während er sich voller Vorfreude in die Vorbereitungen stürzt, beschließt Yvonne, den Abend im Mauerwerk zu verbringen. Mit dem Plan, nach der großen Silvesterparty auszuschlafen, übergeht Erik ein weiteres Warnsignal seines Körpers. Angestachelt durch die Bestätigung seiner Crew und Freunde legt Erik seine ganze Energie in das Gelingen der Party.