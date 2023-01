"Alles was zählt": Justus (l.) fällt ein Stein vom Herzen, als er endlich Luisa in die Arme schließen kann.

Das passiert heute in den Soaps

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bei dem Ehepaar Vivien und Tobias hängt wieder mal der Haussegen schief. Beim Finale der Kochshow entzieht sich Vivien - doch sie ist nicht allein. Vor dem Kochshow-Finale verkracht sich Britta mit Rufus und Lulu. Ist ihr Dreiergespann für die Show damit Geschichte? Ringo ist fassungslos, als Easy ihm nicht sagen kann, ob er ihre Ehe noch kitten kann. Die nötige Hilfe bekommt er von unerwarteter Seite.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus entkommt aus dem Fahrstuhl und kann wieder zu seiner Tochter - und Jenny muss erkennen, in welche Angst sie Justus versetzt hat. Ben will mit Alexanders Erpresser verhandeln. Doch durch Alexanders Angst gerät er dabei in eine brenzlige Situation. Als Anna sich nicht auf Leylas Versuch einlassen kann, ihren Frust auf dem Eis loszuwerden, findet sie bei Daniela Zuspruch.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jessica ist überfordert und lässt ihren Ärger über Nina auch an Tuner aus. Während Nina die Aussprache mit Jessica verweigert, konzentriert diese sich hingegen wieder entschlossen auf Tuner. Dass jede von Tobias' Entscheidungen über Sunnys Schreibtisch gehen muss, erschwert die Arbeit für die beiden. Kurzerhand gibt Sunny in Abwesenheit der Geschäftsführer Tobias eine - wenn auch eingeschränkte - Entscheidungsbefugnis zurück.