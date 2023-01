Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo verspricht Benedikt die Rettung vor Buchner, wenn er ihm seinen Verrat vergibt. Als Benedikt hart bleibt, trifft Ringo ihn, wo es wirklich wehtut. Die Koch-Show ist vorbei und Britta droht, wieder in ihrer Trauer zu versinken. Das wollen Rufus und Lulu nicht zulassen. Vivien erträgt es kaum, als Tobias ihr lieb zum Sieg gratuliert. Zerknirscht will sie ihm alles gestehen, bis David ihr das geschickt ausredet.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während sich Justus in seiner Sorge um Luisa kaum beruhigen lässt, hadert Jenny damit, ob sie ihre Schuld gestehen soll. Isabelle will an Informationen kommen, um einen Gerichtsprozess gegen sie abzuwenden. Doch Kilian ist ihr einen Schritt voraus. Annas wahre Leidenschaft ist das Nähen. Das sieht auch Leyla und redet ihr ins Gewissen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Michi hat beim Onlinedating ein vielversprechendes Match. Als er mit Tobias aus ist, bietet sich die Chance auf ein spontanes Treffen und tatsächlich scheint es ganz gut zu laufen. Obwohl Moritz mit großen Tönen ausgezogen ist, nutzt er die Vorteile seines alten Zuhauses und die Gutmütigkeit seiner Mutter. Yvonnes Nachsicht hat allerdings ein Ende und sie verlangt von ihm eine klare und endgültige Entscheidung darüber, wo er zukünftig wohnt.