Das passiert heute in den Soaps

TV-Soaps Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Birgit gesteht Mathias, dass ihre Unfruchtbarkeit gelogen war. Mathias trennt sich endgültig von ihr und Birgit flieht nach Frankfurt. Doch vorher hinterlässt sie Mathias ein letztes Geständnis - wie sie vor 20 Jahren dafür gesorgt hat, dass Sandra und Mathias sich nicht wieder finden. Joes Handy ist verschwunden und die Patchwork-Familie macht eine Schnitzeljagd - ganz analog. Trotz anfänglicher Widerstände wird der Ausflug ein voller Erfolg. Dann erfahren Hendrik und Britta, wer der Handy-Dieb ist: Sam. Doch Britta nimmt die Schuld auf sich.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Valentina geht motiviert ihr Renovierungs-Projekt an. Doch ihr Enthusiasmus wird schon bald wieder ausgebremst, als ihr ein Missgeschick passiert. Frustriert beginnt sie daran zu zweifeln, dass sie mit ihrem Projekt Erfolg haben könnte, als plötzlich Hilfe von unerwarteter Seite naht. Auf einem Reitausflug zu zweit begegnen Vanessa und Carolin Max und Leander, die auf einer Radtour unterwegs sind. Leander, der von der Vorgeschichte der drei nichts ahnt, gesellt sich unbekümmert zu ihnen, während Max einen Vorwand sucht, um sich der Situation zu entziehen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien quält nach dem Kuss mit David das schlechte Gewissen. Umso schwerer fällt es ihr, weiterhin in der Öffentlichkeit mit ihm ein Paar zu spielen. Stella ist zerknirscht, weil sie Jakob mit der Massage geschadet hat. Dann kommt ihr der Verdacht, dass er falschgespielt hat. Corinna wird klar, dass sie Matteo nicht davon abhalten kann, Köln zu verlassen. Sie ist froh, als er ihr anbietet, ihn für ein paar Tage zu begleiten.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Anna nach Essen zurückkehrt, wirkt sie wie ausgewechselt. Leyla will der Sache auf den Grund gehen und bekommt Annas geballte Wut ab. Angespannt suchen Ben und Maximilian nach einem neuen Weg, Alexander zu helfen und bringen damit die Rocker-Gang gegen sich auf. Imani fordert von Gabriel, seinen WG-Pflichten nachzukommen. Doch der will sein Date nicht warten lassen und versucht, sich geschickt zu drücken.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos' Worte hallen in Tuner nach. Er muss sich Gewissheit verschaffen und konfrontiert Jessica mit seinem Wissen. Sunny merkt einmal mehr, dass Emily und sie so weit voneinander entfernt sind wie noch nie. Um den Riss in ihrer Freundschaft zu kitten, lädt sie Emily auf ein Getränk ein. Doch die sagt kurzfristig ab.